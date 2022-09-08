瑞秋布羅斯納安化身粉色妖精！「2套Versace」洩黃金腰臀比魅惑全場

記者鮑璿安／台北報導

第79屆威尼斯影展話題不斷，日前知名美國女演員瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan） 穿著Versace Atelier高級訂製服出席，將柔美的粉色系提升至新境界，兩側點綴著施華洛世奇水鑽，搭配高開衩露出修長美腿，成為本次印象深刻的造型之一。

▲瑞秋布羅斯納安穿著Versace Atelier高級訂製服出席《Dead For A Dollar》電影首映會 。（圖／品牌提供）

曾以《了不起的麥瑟爾夫人》榮獲金球獎影后的瑞秋布羅斯納安，此次穿著Versace Atelier高級訂製服出席《Dead For A Dollar》電影首映會，她挑選了紅毯上極少出現的淺粉色系，遇上雪白肌膚艷麗不失性感，禮服於頸部以細肩帶繞脖方式呈現，微微削肩設計自帶火辣氛圍，加以漸層色金屬網紗從上而下灑落，猶如晚霞般自然。隨著修身曲線一步步向下遊走，以高開衩設計露出長腿曲線，最後搭配Versace緞面高跟涼鞋，造型相當搶眼。

▲瑞秋布羅斯納安演繹秋冬系列Medusa緊身馬甲搭配直條紋長裙。（圖／品牌提供）

此前，瑞秋布羅斯納安還以品牌 2022秋冬系列現身記者會場，以搶眼的粉紅色Medusa緊身馬甲搭配直條紋長裙，勒出極致曲線。雖然前後都是以粉色為主軸的造型，但風格卻大不同，呈現一柔一剛對比。配飾的部分則以Versace Greca Goddess金屬腰鍊及珍珠頸鍊相佐，且比較秀上模特兒演繹方式，甚至瑞秋布羅斯納安巧妙露腰的細節又讓性感指數更勝一籌，駕馭衣著的能力非常驚艷。