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宋慧喬、李敏鎬「全黑現身機場」行程曝光！　手中包款神呼應成行走畫報

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記者鮑璿安／台北報導

2023春夏時裝週即將展開，FENDI離開米蘭轉往紐約辦秀，今年（2022年）也正好是品牌經典包款Baguette誕生25週年，會帶給大家什麼驚喜還未可知，但近日品牌代言人韓星宋慧喬、李敏鎬已經悄悄從南韓仁川機場出發，兩人不約而同以一身低調黑色系搭配Peekaboo 系列包款，就算全身包緊緊、低調戴起口罩也藏不住強大巨星氣場。

宋慧喬昨（7日）從仁川機場出發飛往紐約參與FENDI活動，她低調戴起棒球帽、口罩，身穿黑色風衣以及T恤，造型簡單輕鬆，而手中則是品牌Mini Selleria Peekaboo，尺寸小巧方便攜帶。此外，她手中還配戴著合作品牌CHUMET的戒指，可說是細節中藏亮點，盡責帶貨一波。

FENDI另一位品牌代言人李敏鎬也悄悄從機場出發，兩人雖未同時現身，卻皆默契選擇全黑造型，李敏鎬穿上一件FF Logo翻領夾克，手上拎著品牌於2022 秋冬推出的男裝旅行袋Peekaboo ISeeU Forty8，為造型升級。即便兩人機場私服包得毫不透風，仍成為媒體焦點，也讓人更期待紐約行的精彩造型。

▲宋慧喬、李敏鎬 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬（右）、李敏鎬皆是FENDI韓國品牌代言人     。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

宋慧喬, 李敏鎬, FENDI, 機場, 私服

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