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3大話題聯名！PUMA x MCM印花拼接鞋帥翻、韓潮牌驚喜合作REEBOK

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記者鮑璿安／綜合報導

運動潮流品牌展開跨界更能吸引不同領域的粉絲，《ET FASHION》特別盤點出近期的話題聯名單品，填補秋冬時節的造型，台灣都買得到，快記下發售日期！

PUMA x MCM 限定聯名 Slipstream鞋款

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲PUMA Slipstream by MCM，9 月 10 日全球同步開賣。（圖／品牌提供）

PUMA在2018年就曾聯手過德國品牌 MCM，四年過去終於帶來新款聯名鞋PUMA Slipstream by MCM，此次以 1987 年誕生的復古籃球鞋款 Slipstream 為原型設計翻玩，使用招牌 Visetos 印花及異材質拼接、鞋舌鑲上 MCM LOGO 金屬飾板，鞋後側還有不對稱Logo一次收藏兩大品牌，將於 9 月 10 日全球同步開賣。

REEBOK X MMLG 聯名系列

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲REEBOK X MMLG 聯名系列包含Club C Revenge 翡翠色鞋款，日常休閒服飾。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

由韓知名模特兒金元中與朴志夽創立的87MM旗下支線MMLG，秋冬與REEBOK合作，帶來聯名系列單品，運動鞋使用經典的 Reebok 鞋型 Club C Revenge 為基礎，鞋舌及鞋底採用翡翠色，增添休閒魅力。當然服飾單品也是亮點之一，秋冬必備的長袖大學TEE及運動長褲，非常好搭配，服裝的圖騰為雙方Logo及代表的主色調於設計之中。

New Era X Fear of God ESSENTIALS經典聯名系列

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 聯名綜合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲New Era X Fear of God ESSENTIALS經典聯名系列於9月9日限量發售，每人限購一頂。（圖／品牌提供）

同樣是延續過往的合作，New Era X Fear of God ESSENTIALS經典聯名系列於9月9日限量發售，此次推出New Era經典59FIFTY黑、海軍藍與核桃色三款中性實搭配色，以高挺帽型結合ESSENTIALS極簡輪廓設計，帽前以Fear of God的「F」立體字刺繡呈現；帽側繡有New Era復古LOGO字樣；帽後則是MLB Batterman的經典標誌，搭配綠色帽檐的撞色拼接設計，另也有Retro Crown 9FIFTY具光澤且硬挺的帽型，完美演繹極簡與街頭風格的融合。

關鍵字：

聯名, PUMA, MCM, Slipstream, REEBOK, MMLG, New Era , Fear of God , ESSENTIALS

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