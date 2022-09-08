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UNIQLO U系列超好看大衣旅遊必穿！MiTCH竟能買到「朴敘俊愛牌」

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記者王則絲／台北報導

近幾日許多民眾們都有感覺到天氣明顯轉涼了，日夜溫差一拉大，就令人好想趕快穿上秋裝。UNIQLO受歡迎的「U系列」正好即將在9月23日上市，本季風格比以往更加極簡、中性，超好看的長大衣竟然還能收納成一小包，很適合旅遊隨身攜帶；日系服飾電商MiTCH也搶先推出了秋裝，嚴選包括CLANE、Ungrid、NOICE、DDP⋯⋯新品，超好逛。

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO秋冬「U系列」即將在9月23日上市。（圖／品牌提供）

由藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎研發團隊設計的UNIQLO U系列，是特別受民眾歡迎的系列之一，新一季2022秋冬系列以「匠心獨具的完美基本款」為主題，採用比以往更加極簡的風格打造，且放眼即將能自由出國的未來，本季更以「能裝進行李箱的膠囊衣櫥」為發想，提高實用、實穿性，中性風格不拘泥於男、女裝，情侶出遊可以交換穿，且多款單品能夠折疊收納成超小尺寸，特別適合旅行攜帶。

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO U系列可攜式長大衣，能將大衣折疊收納近內側小袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

本季U系列必敗的清單不能不說到這款「長大衣」，輕盈、防風、防潑水的材質有些垂墜感、又有挺度，男生、女生穿都很好看，重點是，整件大衣能折疊收納進內側的小袋，超小體積攜帶變得更方便；女裝的針織單品選擇很多，包括羊毛羅紋外套、針織毛衣⋯⋯以及圍巾。

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U系列小羊毛針織外套。（圖／品牌提供）

男裝部分本季帥氣度滿分，除了有寬版帽T、法蘭絨襯衫，高領的拉鏈外套絕不能錯過，穿起來非常帥氣。

▲UNIQLO U系列。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO U系列男裝。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

日系電商MiTCH囊括眾多台灣難買到的人氣日、韓品牌，近日也正式上市秋裝，其中韓星朴敘俊的私服愛牌NOICE竟也買得到了，工裝風格的口袋外套、燈芯絨寬褲街頭風味十足，今年秋冬就這樣穿，搞不好還有機會跟朴敘俊撞衫！

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲MiTCH上可以買到朴敘俊的私服愛牌NOICE。（圖／品牌提供）

日本時尚教主松本惠奈主理品牌CLANE，走的是高級質感的路線，今年推出的透膚上衣，是層次穿搭的好幫手，一件復古的菱格紋外套，搭配帶有軍裝風格的飄逸寬褲，同時展現帥與美。

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲MiTCH嚴選CLANE秋冬系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, U系列, 秋冬, MiTCH, CLANE, NOICE, 朴敘俊愛牌

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