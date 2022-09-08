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秋季療癒暖香集合！Aesop艾底西思香水、Diptyque 34號香氛蠟燭

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▲▼秋季療癒暖香。（圖／品牌提供）

▲秋季暖香融合木質調，聞起來非常舒服。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

後疫情時代更需要香味的療癒，居家時間拉長，香氣已成為生活必須，精選最新香水、蠟燭新品，舒服香氣讓你細細品味，更能療癒身心靈。

▲▼秋季療癒暖香。（圖／品牌提供）

▲Aesop 艾底希思香水，50ml，5,600元。

Aseop推出全新艾底希思香水，引用了納西瑟斯神話的象徵意義，向鏡面背後的想像世界致敬，揉合水塘鏡池旁挑動感官的花香，以及岩蘭草、檀香、雪松的木質調底蘊。香水以黑胡椒、乳香、檀香為主原料調製而成，溫暖香辛料帶出層次感的木質香氣，不管是噴在身上、織品，甚至是空間中，都能帶給你不同感受。

▲▼秋季療癒暖香。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 聖日爾曼大道34號香氛蠟燭，300g，3,000元、600g，5,900元。

說到Diptyque，代表是香氣就是有著獨家木質香、花香、辛香與草本香的聖日爾曼大道34號，象徵著自由創意與兼容並蓄，更是品牌原創精神的展現。今年此系列加入新成員，34號系列香氛蠟燭共推出兩款經典規格，300g蠟燭採用乳白透明質感的雪白燭杯，搭配同色調橢圓標誌，600g蠟燭採用白色雕刻素坯陶瓷燭杯，三根燭芯的設計，確保香氣能均勻擴散。

▲▼秋季療癒暖香。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 私人調香系列 雪松秘境，30ml，30ml，9,100元。

好聞的木質香調總讓人想細細探究，TOM FORD全新推出木質調香-雪松秘境，以珍稀的側柏與古老溫潤的雪松作為主調香，巧妙加入微辛辣感的粉紅胡椒提出了平靜氣味裡的那一絲光線，點綴的杜松油、海地岩蘭草油與澳洲檀香的巧妙堆疊將整體香氣融合得恰到好處。

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關鍵字：

香水, 香氛蠟燭, 秋季暖香

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