fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo、韓韶禧都在畫「清冷感氛圍妝」　煙燻灰粉、冷棕色堪稱仙女色

>

文／美人圈

2022「清冷感」關鍵字持續大火！集仙氣與疏離感於一身的清冷系長相，常常也是高級臉的象徵，乾淨、給人一種不食人間煙火的印象，像是高允貞、韓素希（韓韶禧）、Jisoo都是清冷感的典型範本。長相不到位也沒關係，透過妝容色調也可以打造清冷氛圍感，今天帶來「清冷感彩妝色系推薦」，讓每個人都能化身為清冷感仙女！

高級關鍵字「清冷感」，高允貞、Jisoo都是清冷感範本

「清冷感」有什麼重點？化妝師提到，一般清冷感長相多是比較秀氣的淡顏，也就是五官量感不大，且面部骨骼線條比較明顯、但不銳利，不會有那種圓潤可愛感，看起來有點高冷、但同時擁有少女感，妝容上也不會刻意加大五官輪廓，而是以低飽和的色調凸顯疏離感。

高允貞、Jisso都在畫！高級「清冷感氛圍妝」色系推薦，煙燻灰粉、冷棕色堪稱仙女色
 
▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

像是韓素希、Jisoo、高允真都是清冷感絕佳範本，集仙氣與疏離感於一身，而且不笑時清冷、笑起來卻又少女感十足！其實透過妝容也可以營造出清冷感氛圍，其中色調更是重點，接下來就一起看看韓系清冷妝色系推薦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓系清冷妝色系推薦：煙燻灰粉色

偏藕粉色調的「煙燻灰粉色」是清冷妝很常用到的色調，本身就帶有灰灰粉粉的顏色，可以很好的營造仙氣及疏離感，簡直不要太美！黃皮的話建議上妝前一定要先校色，可以讓顏色更正、不會看起來有灰髒感！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓系清冷妝色系推薦：霧奶棕色

清冷妝有個很重要的關鍵，就是低飽和、低彩度，像這種偏霧光感的奶棕色調可以很好的凸顯輪廓感，同時輕輕柔柔的，給人感覺不會過於甜膩，非常適合清冷妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

韓系清冷妝色系推薦：低飽和玫瑰色

低飽和的玫瑰色調也是非常仙氣的顏色，整體色調柔柔粉粉、又帶有一點微微煙燻感，而且因為色調比較低飽和、新手也不用擔心眼妝顯髒，可以畫出高級感的氛圍妝容。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓系清冷妝色系推薦：冷棕色

不要以為冷棕色很難駕馭，低飽和冷棕色完全是清冷感標準必備！不僅可以凸顯輪廓感、而且暈染漸層感太美，可以完成有質感的眼妝、給人一種不食人間煙火的印象。

 
 
 
 
 
 

延伸閱讀

2022必學無粉底提亮妝！霧面高光是關鍵、妝感更透明持久，提亮暗沉凹陷、減齡顯嫩有感

2022漢堡定妝法教學！粉底前後多一步是關鍵，持妝效果最大化、底妝無瑕透亮更持久

化妝師親授減齡眉毛畫法！濃眉「弱化眉毛」是關鍵，眉型更自然顯嫩，還有顯小臉效果

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 清冷感, 煙燻灰粉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交

「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站

「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人 英國女王色票穿搭成追憶！同牌手袋收藏200個、雨傘也要配色 日醫師創「殭屍體操」抖掉內臟脂肪　平時沒運動的人更要學！ UNIQLO U系列超好看大衣旅遊必穿！MiTCH竟能買到「朴敘俊愛牌」 宋慧喬、李敏鎬「全黑現身機場」行程曝光！　手中包款神呼應成行走畫報 威廉王子夫婦牽兒女上學畫面太有愛　凱特優雅「家長裝」被秒殺 「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面