Jisoo、韓韶禧都在畫「清冷感氛圍妝」　煙燻灰粉、冷棕色堪稱仙女色

文／美人圈

2022「清冷感」關鍵字持續大火！集仙氣與疏離感於一身的清冷系長相，常常也是高級臉的象徵，乾淨、給人一種不食人間煙火的印象，像是高允貞、韓素希（韓韶禧）、Jisoo都是清冷感的典型範本。長相不到位也沒關係，透過妝容色調也可以打造清冷氛圍感，今天帶來「清冷感彩妝色系推薦」，讓每個人都能化身為清冷感仙女！

高級關鍵字「清冷感」，高允貞、Jisoo都是清冷感範本

「清冷感」有什麼重點？化妝師提到，一般清冷感長相多是比較秀氣的淡顏，也就是五官量感不大，且面部骨骼線條比較明顯、但不銳利，不會有那種圓潤可愛感，看起來有點高冷、但同時擁有少女感，妝容上也不會刻意加大五官輪廓，而是以低飽和的色調凸顯疏離感。

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）



像是韓素希、Jisoo、高允真都是清冷感絕佳範本，集仙氣與疏離感於一身，而且不笑時清冷、笑起來卻又少女感十足！其實透過妝容也可以營造出清冷感氛圍，其中色調更是重點，接下來就一起看看韓系清冷妝色系推薦！





韓系清冷妝色系推薦：煙燻灰粉色

偏藕粉色調的「煙燻灰粉色」是清冷妝很常用到的色調，本身就帶有灰灰粉粉的顏色，可以很好的營造仙氣及疏離感，簡直不要太美！黃皮的話建議上妝前一定要先校色，可以讓顏色更正、不會看起來有灰髒感！





韓系清冷妝色系推薦：霧奶棕色

清冷妝有個很重要的關鍵，就是低飽和、低彩度，像這種偏霧光感的奶棕色調可以很好的凸顯輪廓感，同時輕輕柔柔的，給人感覺不會過於甜膩，非常適合清冷妝。

韓系清冷妝色系推薦：低飽和玫瑰色

低飽和的玫瑰色調也是非常仙氣的顏色，整體色調柔柔粉粉、又帶有一點微微煙燻感，而且因為色調比較低飽和、新手也不用擔心眼妝顯髒，可以畫出高級感的氛圍妝容。





韓系清冷妝色系推薦：冷棕色

不要以為冷棕色很難駕馭，低飽和冷棕色完全是清冷感標準必備！不僅可以凸顯輪廓感、而且暈染漸層感太美，可以完成有質感的眼妝、給人一種不食人間煙火的印象。

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