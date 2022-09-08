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「白寡婦」窒息式神顏稱霸紅毯！　駕馭鮮紅裙裝美成一朵玫瑰花

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記者王則絲／外電報導

於《不可能的任務：全面瓦解》中飾演「白寡婦」而一舉爆紅的女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），8日出席第79屆威尼斯影展《The Son》電影首映式，攜手蘿拉鄧恩（Laura Dern）和休傑克曼（Hugh Jackman）現身，她的神仙顏值與夢幻羽毛裙令人窒息，稱霸紅毯，稍早另一套半截的鮮紅裙裝，更讓她美成一朵玫瑰花。

▲Vanessa Kirby。（圖／路透）

凡妮莎寇比在《不可能的任務：全面瓦解》中以「白寡婦」一角爆紅，而後又在《玩命關頭：特別行動》中演出女打仔，2020年在電影《女人碎片》裡演技大躍進，並在威尼斯影展封后。

▲Vanessa Kirby。（圖／路透）

▲Vanessa Kirby。（圖／路透）

▲凡妮莎寇比以一襲細肩的裸膚色亮片裙稱霸紅毯。（圖／路透）

凡妮莎寇比於電影首映紅毯上，穿著VALENTINO 2022秋冬高訂的裸膚透紗細肩禮服亮相，身上綴滿閃亮的銀色亮片、裙襬則是以豐厚的長羽毛收尾，凸顯凡妮莎白皙的肌膚以及訓練有成的緊實身材，轉身還能看見背肌線條，相當性感，並以一抹大紅唇完整了妝容造型，看來氣勢非凡，憑著神仙般的顏值與仙氣稱霸紅毯。

▲Vanessa Kirby。（圖／達志影像）

▲Vanessa Kirby。（圖／達志影像）

▲凡妮莎寇比鮮紅裙裝造型美成一朵玫瑰花。（圖／達志影像）

而稍早凡妮莎寇比穿的是另一套同樣來自VALENTINO 2022秋冬高訂的鮮紅色兩截式禮服，在胸前、腰際點綴花苞的設計，讓她傲人的腹肌顯現，搭上墨鏡、再披上同色系長大衣，整個人簡直美成了一朵玫瑰花。

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關鍵字：

凡妮莎寇比, Vanessa Kirby, 威尼斯影展, 紅毯

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