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「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站

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▲▼一戀愛就暈船星座Top5。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

▲5個星座一談戀愛就會撩下去。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

編輯／Lily

享受戀愛的甜蜜沒錯，但是有的人一談戀愛就六親不認，把朋友丟一旁，彷彿這個世界只有他們倆，盤點一戀愛就暈船的星座，小心談到最後連朋友都不見了！

#第5名 獅子座

別看獅子看起來保護色很重，其實他們是很享受戀愛的，很享受有人能關心自己，感覺被別人捧在手心中而偷笑，一談戀愛整個腦中都是對方臉孔，整個人陷入愛裡。

#第4名 處女座

處女座面對任何事情總是淡定，唯獨面對感情沒轍，尤其是當關係不確定時，睡也睡不好，不過當關係穩定後，他又會開始編織未來種種，一談起戀愛容易會影響正事，對他們而言，如何維繫感情才是現階段最要緊的事。

▲▼一戀愛就暈船星座Top5。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

#第3名 天秤座

天秤座只要一談戀愛就會花100分心力，希望另一半覺得他是最好的，所以他們願意花時間和精力給對方甜蜜驚喜，希望獲得肯定，但他們的心情很容易被愛情牽動，甜蜜時充滿幹勁，吵架時整個人一蹶不振。

#第2名 巨蟹座

巨蟹一談起戀愛就無法自拔，他們進入一段關係不容易，但只要認定了，就會越陷越深，即便苗頭不對也拔不出來，每天都在想如何才能讓對方多愛自己一些，迷失在愛情的巨蟹很容易失去自我。

▲▼一戀愛就暈船星座Top5。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

#第1名 雙魚座

不用看就知道冠軍肯定是雙魚，他們為愛而生，愛情能帶給他們挑戰，更能獲得成就感，不管是多理智的雙魚，只要一碰到愛情就變笨，每天都幻想著各種劇情，他們的世界中只有另一半，就連家人好友都得靠邊站。

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關鍵字：

戀愛, 戀愛腦, 暈船, 星座排行榜

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