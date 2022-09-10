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10款「心動香水」　網狂激推Le labo 33、Body Shop白麝香被封嶄男殺手

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文／美人圈

大多數人是視覺動物，容易會對美麗的事物產生愛慕的情感，其實「氣味」也同樣會讓人情不自禁產生怦然心動感覺！編這回特蒐10款網友好評不斷的「心動撩男」香水推薦，除了Dcard上熱議的Le labo33，還有Diptyque肌膚之華，用這些秘密武器拿下曖昧對象絕對穩！

「心動香」香水推薦

Le labo 檀香33

Le Labo這款檀香33本就相當熱銷，後來又因Dcard一則「被帥哥摟進懷裡」的貼文引起高度討論！主要是以木質調為基底，皮革香調配上辛香，最後的尾韻是鳶尾的奶香味，整體感受清冷、穩重又低調的香氣。據原Po形容，當時就是在帥哥懷中聞到此款香水，如此迷人的香氣加上被保護住的舉動真的超心動～其實Le labo都屬於中性香調，女生穿在身上也相當有魅力！

「心動香」香水推薦：Le labo 檀香33 100ml，NT$7,580

▲Le labo 檀香33 100ml，NT$7,580。（圖／IG@lelabofragrances、小紅書@BonnieYan）

Acqua di Parma 無限木蘭淡香精 

前調一開始，是來自義大利卡拉布里亞的佛手柑，就像明亮的陽光，放大了濃郁木蘭清澈透明，襯托出柑橘類水果的清新。中調則是玫瑰和依蘭交織帶出後調的廣藿香和麝香香氣，層層堆疊出的方式令人著迷，彷彿在訴說一個女人充滿內涵且擁有不同面貌，越認識就越著迷。

「心動香」香水推薦：Acqua di Parma 無限木蘭淡香精 100ml，NT$8,400

▲Acqua di Parma 無限木蘭淡香精 100ml，NT$8,400。（圖／美人圈）

FURLA 情竇初開小粉紅淡香精 FAVOLOSA 

提到讓人心動不已的瞬間，想必就是情竇初開的甜美初戀了吧！FURLA這瓶 FAVOLOSA淡香精，酸甜回憶由多汁的葡萄柚及青橘襯著淡淡甜味的萬壽菊開啟，劇情的核心帶出了花中之王牡丹、貴氣的木蘭揉合清新的茉莉精粹，溫暖的陽光木及白麝香寫下香氣的休止符，完美詮釋了初戀般那酸甜的心情寫照。

「心動香」香水推薦：FURLA 情竇初開小粉紅淡香精 FAVOLOSA 100ml，NT$3,000

▲FURLA 情竇初開小粉紅淡香精 FAVOLOSA 100ml，NT$3,000。（圖／FURLA）

Giorgio Armani MY WAY淡香精

GA MY WAY除了擄獲眾多女性的心，就連男人們被此款香水征服！前調以清新明亮的佛手柑揉合埃及橙花；中調的溫潤花香來自晚香玉那淡雅的幽香；後調則取自法國西南部、新喀里多尼亞島上的檀香以及頂級香草，將清甜沉穩之間平衡的剛剛好，讓人忍不住一親芳澤！

「心動香」香水推薦：Giorgio Armani MY WAY淡香精 50ml，NT$3,650

▲Giorgio Armani MY WAY淡香精 50ml，NT$3,650。（圖／Giorgio Armani）

THE BODY SHOP 白麝香EDT香水 

說到心動香水，不得不提到THE BODY SHOP這款好感度100%的「白麝香EDT香水」！融合淡雅花香和麝香，散發著茉莉、鈴蘭和安息香的香氣，給人一種舒適清新的自在感，讓人在毫不知情的情況下就被迷住。許多網友都稱只要擦上這瓶香水就是心動的開始，想趁著年底前脫單，就靠這瓶成為嶄男殺手！

「心動香」香水推薦：THE BODY SHOP 白麝香EDT香水 60ml，NT$1,680

▲THE BODY SHOP 白麝香EDT香水 60ml，NT$1,680。（圖／IG@thebodyshop_korea）

三宅一生 一生之水女性淡香水

三宅一生的「一生之水」也是著名的「脫單香」！前調以玫瑰、 睡蓮、 鳶尾開場，中調則揉合了百合、牡丹、康乃馨，甜美度會逐漸拉高，後味則是帶有讓人難以抵抗的月下香、麝香，一層一層地勾勒出耐人尋味的香氣真的超撩心，整體來說是一款空靈而柔雅、綻放著柔美氣息的香味！

「心動香」香水推薦：Le labo 檀香33 100ml，NT$7,580

▲三宅一生 一生之水女性淡香水 100ml，NT$2,590。（圖／IG@isseymiyakeparfums）

Diptyque 肌膚之華淡香精

彷彿是剛沐浴過後的皂香，並帶有一絲絲的果香氣息，恰到好處的溫柔香調也讓人超動心！以麝香、鳶尾花為主調，以清新的柑橘搭配上粉紅胡椒的調皮辛香氣息，層層香味推疊而成，就像情人身上那柔和而酥軟細緻的香氣。無論男女接受度都超高，難怪成為許多人一再回購的熱門香～

「心動香」香水推薦：diptyque 肌膚之華淡香精 75ml，NT$5,000

▲diptyque 肌膚之華淡香精 75ml，NT$5,000。（圖／IG@diptyque）

Byredo Young Rose

一般的玫瑰調香水可能會給人太強的侵略性，甚至是老氣感，不過這款香水成就了輕盈乾淨同時俐落的花香調。以大馬士革玫瑰作為這支香水的基礎，鋪上火熱的四川花椒，為香水增添了變化，刻意利用麝香加強了初生玫瑰的餘韻，讓經典的浪漫更出其不意，對於男生來說是致命的誘惑香氣！

「心動香」香水推薦：Le labo 檀香33 100ml，NT$7,580

▲Byredo Young Rose  100ml，NT$7,200。（圖／IG@officialbyredo）

CREED 暮光 Love in White

CREED為皇室御用訂製沙龍香！其中的暮光 Love in White小眾香氣更是被眾星點名，例如微笑女神朴敏英就在Youtube的「What's in MY bag」介紹這款隨身攜帶的愛香。首先以清澈的酸甜橙果揭開序幕，中調以玫瑰、茉莉溫和的香氣帶入淡淡的鳶尾，帶有檀香沉穩的氣息，保證直男聞到這與眾不同的香氣馬上愛上！

「心動香」香水推薦：CREED 暮光 Love in White 75ml，NT$7,500

▲CREED 暮光 Love in White，NT$7,500。（圖／IG@creedboutique）

Miller Harris 初晨之光淡香精

自然不做作的偽體香讓人小鹿亂撞！初晨之光淡香精以清澈明亮的佛手柑、苦橙葉，以及令人沉醉的橙花為香調核心，就像沐浴在陽光之中那般溫暖；而中後段的琥珀及白麝香則延續了這份明亮，圍繞在肌膚上那陣陣的清香氣息，更是讓人著迷不已。

「心動香」香水推薦： Miller Harris 初晨之光淡香精 100ml，NT$5,800

▲Miller Harris 初晨之光淡香精，NT$5,800。（圖／IG@millerharris）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 香水, 香氛

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