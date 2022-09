10款「心動香水」　網狂激推Le labo 33、Body Shop白麝香被封嶄男殺手

文/美人圈

大多數人是視覺動物,容易會對美麗的事物產生愛慕的情感,其實「氣味」也同樣會讓人情不自禁產生怦然心動感覺!編這回特蒐10款網友好評不斷的「心動撩男」香水推薦,除了Dcard上熱議的Le labo33,還有Diptyque肌膚之華,用這些秘密武器拿下曖昧對象絕對穩!

「心動香」香水推薦

Le labo 檀香33

Le Labo這款檀香33本就相當熱銷,後來又因Dcard一則「被帥哥摟進懷裡」的貼文引起高度討論!主要是以木質調為基底,皮革香調配上辛香,最後的尾韻是鳶尾的奶香味,整體感受清冷、穩重又低調的香氣。據原Po形容,當時就是在帥哥懷中聞到此款香水,如此迷人的香氣加上被保護住的舉動真的超心動~其實Le labo都屬於中性香調,女生穿在身上也相當有魅力!

▲Le labo 檀香33 100ml,NT$7,580。(圖/IG@lelabofragrances、小紅書@BonnieYan)

Acqua di Parma 無限木蘭淡香精

前調一開始,是來自義大利卡拉布里亞的佛手柑,就像明亮的陽光,放大了濃郁木蘭清澈透明,襯托出柑橘類水果的清新。中調則是玫瑰和依蘭交織帶出後調的廣藿香和麝香香氣,層層堆疊出的方式令人著迷,彷彿在訴說一個女人充滿內涵且擁有不同面貌,越認識就越著迷。

▲Acqua di Parma 無限木蘭淡香精 100ml,NT$8,400。(圖/美人圈)

FURLA 情竇初開小粉紅淡香精 FAVOLOSA

提到讓人心動不已的瞬間,想必就是情竇初開的甜美初戀了吧!FURLA這瓶 FAVOLOSA淡香精,酸甜回憶由多汁的葡萄柚及青橘襯著淡淡甜味的萬壽菊開啟,劇情的核心帶出了花中之王牡丹、貴氣的木蘭揉合清新的茉莉精粹,溫暖的陽光木及白麝香寫下香氣的休止符,完美詮釋了初戀般那酸甜的心情寫照。

▲FURLA 情竇初開小粉紅淡香精 FAVOLOSA 100ml,NT$3,000。(圖/FURLA)

Giorgio Armani MY WAY淡香精

GA MY WAY除了擄獲眾多女性的心,就連男人們被此款香水征服!前調以清新明亮的佛手柑揉合埃及橙花;中調的溫潤花香來自晚香玉那淡雅的幽香;後調則取自法國西南部、新喀里多尼亞島上的檀香以及頂級香草,將清甜沉穩之間平衡的剛剛好,讓人忍不住一親芳澤!

▲Giorgio Armani MY WAY淡香精 50ml,NT$3,650。(圖/Giorgio Armani)

THE BODY SHOP 白麝香EDT香水

說到心動香水,不得不提到THE BODY SHOP這款好感度100%的「白麝香EDT香水」!融合淡雅花香和麝香,散發著茉莉、鈴蘭和安息香的香氣,給人一種舒適清新的自在感,讓人在毫不知情的情況下就被迷住。許多網友都稱只要擦上這瓶香水就是心動的開始,想趁著年底前脫單,就靠這瓶成為嶄男殺手!

▲THE BODY SHOP 白麝香EDT香水 60ml,NT$1,680。(圖/IG@thebodyshop_korea)

三宅一生 一生之水女性淡香水

三宅一生的「一生之水」也是著名的「脫單香」!前調以玫瑰、 睡蓮、 鳶尾開場,中調則揉合了百合、牡丹、康乃馨,甜美度會逐漸拉高,後味則是帶有讓人難以抵抗的月下香、麝香,一層一層地勾勒出耐人尋味的香氣真的超撩心,整體來說是一款空靈而柔雅、綻放著柔美氣息的香味!

▲三宅一生 一生之水女性淡香水 100ml,NT$2,590。(圖/IG@isseymiyakeparfums)

Diptyque 肌膚之華淡香精

彷彿是剛沐浴過後的皂香,並帶有一絲絲的果香氣息,恰到好處的溫柔香調也讓人超動心!以麝香、鳶尾花為主調,以清新的柑橘搭配上粉紅胡椒的調皮辛香氣息,層層香味推疊而成,就像情人身上那柔和而酥軟細緻的香氣。無論男女接受度都超高,難怪成為許多人一再回購的熱門香~

▲diptyque 肌膚之華淡香精 75ml,NT$5,000。(圖/IG@diptyque)

Byredo Young Rose

一般的玫瑰調香水可能會給人太強的侵略性,甚至是老氣感,不過這款香水成就了輕盈乾淨同時俐落的花香調。以大馬士革玫瑰作為這支香水的基礎,鋪上火熱的四川花椒,為香水增添了變化,刻意利用麝香加強了初生玫瑰的餘韻,讓經典的浪漫更出其不意,對於男生來說是致命的誘惑香氣!

▲Byredo Young Rose 100ml,NT$7,200。(圖/IG@officialbyredo)

CREED 暮光 Love in White

CREED為皇室御用訂製沙龍香!其中的暮光 Love in White小眾香氣更是被眾星點名,例如微笑女神朴敏英就在Youtube的「What's in MY bag」介紹這款隨身攜帶的愛香。首先以清澈的酸甜橙果揭開序幕,中調以玫瑰、茉莉溫和的香氣帶入淡淡的鳶尾,帶有檀香沉穩的氣息,保證直男聞到這與眾不同的香氣馬上愛上!

▲CREED 暮光 Love in White,NT$7,500。(圖/IG@creedboutique)

Miller Harris 初晨之光淡香精

自然不做作的偽體香讓人小鹿亂撞!初晨之光淡香精以清澈明亮的佛手柑、苦橙葉,以及令人沉醉的橙花為香調核心,就像沐浴在陽光之中那般溫暖;而中後段的琥珀及白麝香則延續了這份明亮,圍繞在肌膚上那陣陣的清香氣息,更是讓人著迷不已。

▲Miller Harris 初晨之光淡香精,NT$5,800。(圖/IG@millerharris)



