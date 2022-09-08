朴敏英保養秘訣公開！靠「一日二餐」減10kg、獨門卸妝法女孩們筆記

文／美人圈

收視女王朴敏英在9月迎來全新力作《月水金火木土》，從《城市獵人》、《Healer》到《金秘書為何那樣》，朴敏英一直維持姣好臉蛋與魔鬼身材，讓人不禁好奇她究竟是如何保養的，今天小編就整理了6招朴敏英保養方法，從妝前保養、卸妝到減肥祕訣一次不藏私公開，一起來看看吧！

朴敏英保養秘訣

化妝棉片徹底卸妝

你是不是也常常苦惱，明明使用了抗痘產品也注重控油了，為什麼肌膚還是常常冒痘呢？其實最重要的關鍵就在於「清潔」！朴敏英分享自己習慣在卸妝時，搭配有網格設計的化妝棉+化妝水，加以按摩擦拭鼻頭與鼻翼，可以達到溫和去角質效果，透過這個方式也可以徹底確認殘妝是否都卸掉了，小小細節卻能讓膚況大大提升，真的很值得女孩們筆記起來呢~

▲6招朴敏英保養方法。（圖／Youtube／그냥, 박민영 Just Parkminyoung，下同）

隨身攜帶順髮梳

每次在追劇時，看見歐膩那飄逸的秀髮，總讓人好生羨慕，原來私下的朴敏英也是個護髮控，除了會隨身攜帶護髮慕斯之外，她的外出包包裡，更是少不了順髮梳，挑對一把好的梳子不僅方便整理頭髮，甚至還能保護髮絲、避免過度拉扯以及傷害頭皮，讓我們365天維持髮絲柔順光澤。

片狀面膜妝前保養



女明星常常因為拍戲需要反覆上妝，對於肌膚來說其實是一大刺激，為了舒緩肌膚敏弱問題，朴敏英分享，自己會在待機室等待梳化前，先敷上片狀面膜約5~10分鐘，建議可挑選玻尿酸、神經醯胺等溫和保濕成分，使角質層飽水透亮、穩定膚況，後續上妝才會更加服貼哦！

每天至少喝八杯水

雖然說多喝水養顏美容已經是老生常談，但真正會努力執行的女孩們可說是少之又少，但其實多喝水不只能讓皮膚恢復透亮，還可以促進身體代謝，提升減肥效率呢！如此一舉兩得的減肥法，大家真的別偷懶，因為就連女神也乖乖遵守，每天都會督促自己至少一天喝滿八杯水呢~

一日二餐減肥法

在拍攝《金秘書為何那樣》期間，為了角色設定需要減肥，朴敏英曾靠著一天只吃兩餐，以類似168斷食的做法來成功減肥，但一日兩餐可也不是隨便吃吃即可，以下小編也為大家整理好朴敏英獨門「一日二餐減肥法」重點整理。





朴敏英「一日二餐減肥法」

1.早上吃一顆蘋果或一拳頭蔬菜+黑咖啡

2.午餐以蛋白質為主，像是豆腐、魚肉、雞胸肉

3.7:00後不進食，真的很餓的話可以酌量吃蘋果

練習舞蹈動起來

減肥七分靠飲食，三分靠運動，剩下的這三分，朴敏英選擇以舞蹈來取代枯燥乏味的健身教練課，跳舞是全身性的運動，又兼具趣味性，還能很快速消耗熱量，達到「高強度間歇訓練」的效果，進一步美化身材曲線，是非常適合初學者入門的運動呢~

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