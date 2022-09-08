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愛馬仕搶推Apple Watch新錶帶帥炸　CASETiFY台灣首店開幕時間曝光！

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記者王則絲／台北報導

8日凌晨蘋果發表iPhone 14系列、Apple Watch Series 8，以及全新的Apple Watch產品線Apple Watch Ultra，想入手的果粉們是否該開始物色周邊配件了？愛馬仕（Hermès）今年當然沒缺席，在蘋果發布新款的同時，便推出了Apple Watch Hermès 8 系列全新錶帶；CASETiFY動作也驚人迅速，全新「終極防摔手機殼」已支援iPhone 14系列，並曝光台灣首間門市的開幕時間，就落在9月22日！

▲愛馬仕Apple Watch新錶帶。（圖／品牌提供）

▲Apple Watch Hermes 8 系列Lucky Horse錶盤、Swift 小牛皮雙圈錶帶，NT＄43,400。（圖／品牌提供）

愛馬仕與蘋果的合作夥伴關係自2015 年開始，今年當然也不會缺席，在蘋果舉行發表會後，立即宣布推出Apple Watch Hermès 8系列與 Apple AirTag Hermès系列，並開放在網路上預訂、於9月16日正式販售。

「Apple Watch Hermès 8」系列的錶帶與錶盤受到「馬術世界」靈感的啟發，推出可愛的「Lucky Horse錶盤」，顏色會根據佩戴者的心情和律動而改變；本次Gourmette 系列錶帶將皮革與金屬鏈條相結合，有著馬具鏈條的意象，兩種材質的雙圈錶帶戴起來特別時髦，另鏈條還有推出黑色款式，簡直帥炸。

▲愛馬仕Apple Watch新錶帶。（圖／品牌提供）

▲Apple Watch Hermes 8 系列 Gourmette Swift小牛皮雙圈錶帶，NT＄54,800。（圖／品牌提供）

H Diagonal錶帶系列採用1970 年代的H en biais圖紋，並由Swift小牛皮製成，銀色不銹鋼錶殼有金色與邁耶灰兩種顏色，太空黑錶殼則有法國藍和古銅兩種皮錶帶顏色可選擇；本次愛馬仕替AirTag鑰匙圈注入房子、自行車或帆船符號，以充滿藝術感的俏皮小圖案呈現。

▲愛馬仕Apple Watch新錶帶。（圖／品牌提供）

▲Apple Watch Hermes 8系列H Diagonal法國藍Swift小牛皮單圈錶帶，NT＄43,900。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕Apple Watch新錶帶。（圖／品牌提供）

▲Apple Watch Hermes 8系列H Diagonal邁耶灰色、金色單圈錶帶，NT＄43,900。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕Apple Watch新錶帶。（圖／品牌提供）

▲Apple AirTag Hermès 系列 Swift小牛皮鑰匙圈，NT＄11,290。（圖／品牌提供）

3C配件品牌CASETiFY手腳也十分迅速，於近日推出由全新專利EcoShock™ 防護科技所打造的「終極防摔手機殼」，並已支援iPhone 14 系列手機！這系列光聽名字就很不得了，擁有品牌史上最強的防護力，創新突破的「彈力保護角」設計，成功通過連續156次於水泥與鋼石地板的多角度防摔測試，具6倍軍規級防摔標準與高達約6.5公尺的防摔能力。

▲CASETiFY台灣首店開幕時間曝光。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 推出全新 iPhone 14 系列終極防摔手機殼。（圖／品牌提供）

粉絲們最期待的不外乎就是CASETiFY即將開幕的台灣首店，地點落腳於新光三越台北信義新天地A11一樓，將於9月22日正式開幕，屆時《ET FASHION》將會帶讀者搶先逛店，敬請持續關注。

▲CASETiFY台灣首店開幕時間曝光。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY台灣首間CASETiFY STUDiO品牌概念店將於9月22日在新光三越台北信義新天地A11一樓正式開幕。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Apple, 蘋果, 蘋果發表會, iPhone 14, Apple Watch 8, Apple Watch錶帶, 愛馬仕, CASETiFY, 手機殼, iPhone 14手機殼, CASETiFY台灣

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