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韓妞洗版超夯「Wendy剪」　搭配空氣瀏海美出一個新高度

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文／美人圈

不知道大家有沒有發覺，今夏髮型師、韓妞們都在社群上洗版這款「웬디컷」短髮造型！直譯就是「Wendy剪」，也就是Red Velvet Wendy帶起的輕盈層次感短髮！將女人味以及俐落感平衡的恰到好處，無論是搭配清甜感的空氣瀏海，還是仙氣十足的八字瀏海都相當適合，一起來感受這款髮型的魅力吧～

韓妞洗版超夯「Wendy剪」

夏天最忌諱的的是厚重感！而「Wendy剪」的一大特點，就是在髮型中段剪出層次感，將累贅又貼臉的髮絲營造出輕盈的弧度，達到修飾臉型的效果。搭配上C字捲輕鬆帶出柔和感外，還可以撐出頭髮量感，將輪廓顯得更小巧精緻，自然的外翹捲度或是搭配梳子吹出的自然弧度都別有一番風味！

2022韓系髮型推薦！輕盈感「Wendy剪」是熱搜關鍵字，搭配這款瀏海，輪廓更小巧、精緻

▲Red Velvet Wendy帶起的輕盈層次感短髮（圖／IG@todayis_wendy，下同）

Wendy剪ｘ空氣瀏海

這款髮型真的讓Wendy美出一個新高度！本身就有點混血氣質的Wendy，換上輕盈的短髮後，搭配上空氣瀏海更凸顯出漂亮的眉眼！這邊可以特別留意一點，除了前額瀏海外，Wendy也特別將顴骨處的瀏海延伸留長，這樣可以自然的修飾高顴骨，同時收窄臉型、小臉效果特別的好！

2022韓系髮型推薦！輕盈感「Wendy剪」是熱搜關鍵字，搭配這款瀏海，輪廓更小巧、精緻

Wendy剪ｘ八字瀏海

輕盈感「Wendy剪」本身就相當修飾臉型，搭配上八字長瀏海，更提升髮根蓬鬆度，除了正臉看十分顯瘦外，轉到側面也是零死角的美。不僅散發女性魅力，稍微外翻的瀏海也讓顯瘦效果更加乘！如果你是屬於方臉、圓臉偏短的臉型，非常推薦搭配上八字瀏海，可以在視覺上拉長臉型比例，並且讓臉型弧度更加柔和。

2022韓系髮型推薦！輕盈感「Wendy剪」是熱搜關鍵字，搭配這款瀏海，輪廓更小巧、精緻

▲「Wendy剪」搭配上八字長瀏海，更提升髮根蓬鬆度（圖／IG@chahong_official）

Wendy剪ｘ溫潤茶色調

不是每個人都適合淺髮色，若是在夏季想要展現出輕盈感，就非常適合溫潤茶色調髮色！這款髮色的深淺度剛剛好，不會過淺、高調難駕馭；不會過深，給人厚重負擔感！而「Wendy剪」本身就給人非常輕盈的印象，搭配此款髮色，完全是一款回頭率超高的夏季髮型呀！

2022韓系髮型推薦！輕盈感「Wendy剪」是熱搜關鍵字，搭配這款瀏海，輪廓更小巧、精緻 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮型, 剪髮, 瀏海, Red Velvet Wendy

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