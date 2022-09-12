太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合

文／美人圈

近期韓國吹起#보더컷 Border cut剪髮風潮！以髮尾的層次帶出整體的輕盈感，不僅修飾臉型，往上堆疊的髮尾，還能凸顯出性感的頸部同時拉長視覺比例。以下帶來Border cut剪髮範本，從短髮到中長髮一應俱全，大勢髮型連太妍、IU都在剪，換髮前來參考看看最新的時髦造型～

2022 韓國超夯「보더컷」Border cut

從近期回歸的少女時代太妍及人氣solo歌手IU就可以發現，近期韓國吹起一款「보더컷」剪髮風潮，「보더컷」直譯就是Border cut，透過髮尾的層次營造出輕盈感，對於臉型的修飾度很高，同時往上堆疊的髮尾，還能拉長頸部的視覺比例。無論是自然吹順製造出的微彎弧度、直髮造型都相當百搭好看，以下帶來Border cut髮型範本，一起換上時髦髮型吧！

▲韓國超夯的Border cut。（圖／IG@am.ton_chunga、IG@chahong_official）

2022「보더컷」Border cut短髮範本

SONE睽違已久的少女時代驚喜回歸！這次太妍換上了Border cut短髮造型，將頭髮剪至肩膀以上的位置。輕盈俐落的短髮，搭配上蜂蜜茶棕色的顯白髮色，完全符合她那精靈般的氣質！

▲太妍換上了Border cut短髮造型。（圖／IG@taeyeon_ss，下同）



由於髮長較短的關係，層次感相對來說不是那麼明顯，所以對於想要初嘗試Border cut的女孩們來說相當好入門。且透過不同的整理方式，展現出的風格也不一樣，將頭髮勾至耳後展現出女人味氣息；加上微微捲度除了更顯臉小外，溫柔不浮誇、甜美程度更提升～

2022「보더컷」Border cut中長髮範本

而IU的髮型長度更接近中長髮，坐落在鎖骨長度的Border cut，相當類似於日系超夯的羽毛剪，但同時不會過於浮誇，是日常也適合的俐落造型。特別將下顎處的層次度提高，讓髮絲自然的垂墜在兩頰旁，臉型看起來更加小巧、精緻！

▲IU則是坐落在鎖骨長度的Border cut（圖／IG@dlwlrma）

若是單純的Border cut似乎會給人太過中性的印象，我們可以透過S+C的捲度為髮型增添柔美氣質，或是簡單搭配上帶有空氣感的瀏海及鬢角碎髮，除了小臉效果特別好之餘，更凸顯優雅感。

▲搭配空氣感瀏海及鬢角碎髮，有小臉效果。（圖／IG@suzinioi jaeeeyii）

2022「보더컷」Border cut長髮範本

若是女孩們的髮長夠，也非常推薦可以嘗試看看Border cut唷！從耳際或下顎就剪出層次感，可以讓原本過長的髮型擺脫厚重、看起來更加輕盈，且因為髮型本身就相當俐落有個性，平時也不需要另外打理就相當好看、有型。

▲長髮也能嘗試Border cut。（圖／IG@am.ton_chunga）

搭配上茶棕色系也相當好看，以沉穩的棕色系為基底、糅合些茶色調，不僅去黃顯白效果好，還散發難以抵抗的致命魅力。

▲搭配上茶棕色髮色也相當好看。（圖／IG@am.ton_chunga）

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