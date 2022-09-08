唐吉訶德傳進駐高雄大立百貨　業者低調回應

▲唐吉訶德傳將進駐高雄大立A館，據悉目前仍在評估中，尚未定案。（圖／記者陳建宇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本雜貨連鎖通路唐吉訶德（DON DON DONKI），傳出將進駐高雄大立百貨開設第三間分店，可能拉抬五福商圈近幾年逐步下滑的人氣，對此大立百貨表示，當然會持續邀請適合的廠商進駐，對於唐吉訶德是否要進駐的部分，目前無法提供相關回應。

唐吉訶德（DON DON DONKI）於2020年與2021年，分別在台北開設西門町台灣一號店與忠孝新生店，落腳台灣的西門町首店開幕時不但大排長龍，還曾創下凌晨時分都需要排上4小時才能進店消費的紀錄，隨忠孝新生展店之後，也持續向中南部評估展店機會。

大立百貨A、B館位於五福商圈，算是在泛新崛江商圈的範圍內，受到漢神巨蛋北高雄商圈與南部灣區持續發展，讓五福商圈近幾年人氣低迷不少，新崛江商圈特色在於多元化的豐富小店，有點類似台北的西門町商圈，人氣下滑也使得不少店面空出，若唐吉訶德進駐，也會為該商圈創造新話題跟不少人氣。

而大立百貨因漢神本館25週年砸重金改裝，進駐一線精品大牌，轉為持續洽談包括蔦屋書店、客美多咖啡等日系品牌進駐館內，可能因日系品牌的「磁吸效應」，進駐大立百貨的機率也大增，可能會進駐A館的地下一樓或地下二樓空間，據悉幾乎所有高雄在地百貨，都曾評估唐吉訶德進駐的可能性，但因為唐吉訶德需求坪數至少要300坪以上，目前真正符合需求的選擇其實不多。

通路業者表示，唐吉訶德進駐台灣的初步規劃，是除了台北之外，其他均為「一縣市一間」的密度在進行設點，早期應會以六都為優先，但其門店所要求的坪數不小，至少300坪起跳，還需要24小時營業，增加在百貨內擴點的難度，符合條件的百貨其實不多，所以都會先以獨立店為優先。

對此大立百貨則表示，針對唐吉訶德進駐相關事宜，無法提供回應。唐吉訶德台灣窗口致電未接，無法聯繫取得說法。