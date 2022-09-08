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法式飾品秋季照樣繽紛浪漫　結實纍纍葡萄呼應豐饒意象

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▲Les Néréides新店開幕同時發表秋冬新品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以芭蕾舞女伶、琺瑯工藝聞名的法國首飾品牌Les Néréides，於微風南山百貨開設近20坪的旗艦店，以招牌湖水綠為主色調，搭配丹麥進口的褐木色皮質沙發、原木茶几，以及來自英國Sanderson WallPaper牡丹花與蜻蜓經典壁紙，營造浪漫的法式優雅空間，秋冬新品也同步亮相，主打發想自莫內故居池塘花園的水上花園系列與義大利托斯卡尼葡萄園系列，後者豐饒的意象完美呼應秋收氛圍。

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Les Néréides於微風南山打造20坪法式優雅空間的旗艦店。（圖／Les Néréides提供，以下同）

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒戴Les Néréides演繹池面上睡蓮的Les Néréides水上花園戒指，5,100元。

Les Néréides秋冬新品不因季節而限制色彩運用，照樣以彩繪、繽紛水晶或半寶石，詮釋大自然美態。水上花園系列巧妙於深藍色琺瑯上點綴睡蓮，加入蜻蜓造型更顯活潑，另有優雅清新的海芋設計，滿足不同風格的女性；而托斯卡尼葡萄園系列上演熱鬧的水果饗宴，集合結實纍纍的成串葡萄、粉嫩的蜜桃，甚至融入羅馬神話的果園女神波莫娜元素，展現秋季豐收意象。

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Les Néréides水上花園系列睡蓮與蜻蜓不對稱耳環（左）3,900元，海芋造型戒指3,500元。

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒戴Les Néréides托斯卡尼葡萄園系列耳環（左）6,800元，項鍊6,800元。

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Les Néréides托斯卡尼葡萄園系列結合藍水晶與桃子造型戒指（左）6,400元，發想自羅馬神話的葡萄耳環8,400元。

有別於Les Néréides的童趣設計，日本輕珠寶品牌agete秋冬展現維多利亞時代古董珠寶的魅力，運用擅長的金工雕琢，結合精選的寶石，打造葉子浮雕裝飾的黑玉戒指、珍珠圍繞水滴形琥珀戒等古典風格作品，不僅單戴搶眼，疊戴2款戒指更時髦。

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲日本輕珠寶品牌agete秋冬主打維多利亞時期古董風格首飾。（圖／翻攝agete Taiwan臉書，以下同）

▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Les Néréides,agete 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲agete發揮擅長的金工雕琢並鑲嵌寶石創作秋冬戒指黑玉款（左）17,200元，琥珀款32,500元。

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關鍵字：

Les Néréides, agete

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