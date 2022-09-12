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糖果色「兒童相機」下殺1299元　濾鏡相框通通有、4000萬像素超清晰

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文／C編

孩童的想像力無限，透過適合的玩具、器材，邊動手邊學習，不僅可以腦力激盪，還可以培養出興趣，「Her森森」推出「VisionKids HappiCAMU II 雙鏡兒童相機」特價，可愛的糖果色超討喜，小朋友喜歡模仿大人，經常看到父母拍照，自然也想試試，拿起他們的專屬相機，用最純真的想法構圖，按下快門不僅孩子開心，看見拍出來的作品，更會充滿成就感。

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▲VisionKids,相機,照相,孩童,成長,Her森森,。（圖／Her森森）

▲VisionKids HappiCAMU II 雙鏡兒童相機，原價1799元、特價1299元，點我購買

孩童的興趣跟個性，從家庭教育跟日常生活中培養，多方面接觸、想法也會更活躍，孩童專用的相機以圓角設計、糖果色外觀，可愛的模樣讓小朋友一玩上癮，並有多種濾鏡、不同效果的相框等，讓拍照更有樂趣，加上前後置鏡頭各達4000萬像素、4倍變焦、定時拍攝錄影、防手震等等，該有的功能一樣不少。

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▲VisionKids,相機,照相,孩童,成長,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「VisionKids HappiCAMU II 雙鏡兒童相機」優惠，原價1799元、特價1299元，有粉藍、粉紅、粉綠三色可選，大螢幕的設計、直覺操作，絕對是給小朋友最棒的禮物。

關鍵字：

VisionKids, 相機, 照相, 孩童, 成長, Her森森

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