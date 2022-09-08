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「氧氣美女」趙露思白皙美肌養成術　關節厚敷乳液再包保鮮膜

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記者李薇／台北報導

演員趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》人氣爆紅，最近又成為《星漢燦爛・月升滄海》的女主角，人氣再次翻漲，可愛、活潑的形象，深受大批粉絲喜愛；即使拍戲行程滿檔，她的肌膚仍然白皙透亮，盤點保養的秘訣，可以發現她透過4大技巧，養成透亮平滑膚質。

▲趙露思,嬌蘭,d program,保養,美白,抗老,。（圖／趙露思微博、品牌提供）

＃一瓶多效全方位呵護

因為常常拍戲、拍廣告需要長時間上妝，肌膚容易暗沉、鬆弛，所以趙露思都會做好保養，為了不要瓶瓶罐罐、層層堆疊太厚重，她會挑選一次擁有多種功效的保養品，像是嬌蘭的皇家蜂王乳雙導精華就是她的愛，一瓶可以打造具有透明感又緊緻的膚況，當然省時省力。

▲趙露思,嬌蘭,d program,保養,美白,抗老,。（圖／趙露思微博、品牌提供）

＃敏感季就要無添加

像是換季的時候，趙露思就會出現敏感的肌膚狀態，會泛紅、乾癢，所以她都挑選d program敏感話題的均衡益生化妝水跟乳液，完全沒有香精、酒精的成分，可以幫助肌膚由內而外的調理膚質、平衡水嫩，打造細緻觸感。

▲趙露思,嬌蘭,d program,保養,美白,抗老,。（圖／趙露思微博、品牌提供）

＃全身塗抹美白身體乳

以前不愛抹身體乳的趙露思，後來開始有了保養身體的習慣，每天睡前就會全身塗抹美白身體乳，並且在容易暗沉的關節部位，厚厚敷上一層，有時間更會包上保鮮膜，等待10到15分鐘，做深層的護理，加強身體的白皙度，避免蠟黃。

▲趙露思,嬌蘭,d program,保養,美白,抗老,。（圖／趙露思微博、品牌提供）

＃自製水果飲

工作忙碌的趙露思沒辦法三餐準時，那就會打一些蔬果汁來加強營養，她會把火龍果、香蕉、優格加上藍莓一起打成果昔，有時候會取代晚餐，一餐就這樣搞定，不但補充了各種維生素營養，還可以幫助消化。

關鍵字：

趙露思, 嬌蘭, d program, 保養, 美白, 抗老

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