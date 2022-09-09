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比漾廣場潮流運動業績大進補　adidas雙品牌10月開幕

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▲新北百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲新北比漾廣場1樓大改裝，引進化妝品與不少秋季新櫃。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

近期邁入較為涼爽的秋日天氣，民眾出外踏青意願增高，新北比漾廣場在引進New Balance、PALLADIUM之後，單櫃業績飆出最高1倍成長的漂亮數字，即將邁入下半年周年慶折扣季，位於1樓側邊門面的adidas雙品牌也將在10月開幕，宏匯廣場今秋也引進17間品牌與快閃店，推消費3,000元送200元優惠吸客入店體驗。

比漾廣場今年完成1F化妝品區的10年大改裝，導入beautySTAGE及香氛陣容帶動業績表現，而喜樂時代影城進駐後，陸續吸引不少年輕客層，在Nike、NB等店進駐後，運動潮流也表現不俗，跟去年相比整體成長20%，其中PALLADIUM更有100%成長，adidas品牌專門店也將於10月開幕，導入adidas originals、專業運動鞋、潮流服飾、配件、訓練用品等商品，預計年營業額可達4千萬元，9／17、9／18兩天從下午1點至晚上8點於1樓中庭舉辦快閃活動，推出單件7折，2件65折優惠。

▲新北百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

比漾廣場表示，秋季新櫃除了adidas之外，2樓女裝區新進駐FRAAS、飾合、LACE三家品牌，B1引進RECA.co，該店為獲得2022 Retail Design Blog刊登的發明家文創選物店，販售Pocket Pair系列商品與蒐羅不同領域的設計選物，B2美食街則有花甜及珍御蚵仔煎。3樓推出快閃櫃五熊福利社，集結各式童書、繪本、貼紙書、拼圖、有聲書等，5樓引進機能內著CUMAR。

▲新北百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲比漾廣場地下二樓新櫃「花甜」。

新莊宏匯廣場秋季改裝以生活趨勢為主軸，引進17家新品牌與快閃店，包括輕奢珠寶PJ gallery、新北獨家複合式髮品香水櫃GISH Beauty、Victorinox、Roots Kids、SPORT b.、昂路名鞋館、KeyWear、MAGY GROUP、A.A.A.摺衣、安潔莉娜、金石堂書店、全國電子、牛頭牌炊具、挪威舒適與飛利浦智能居家。

▲新北百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

宏匯廣場表示，即起至9／28推秋上市回饋，當日全館指定專櫃累計滿3,000元贈200元抵用券；國際精品、SAMSUNG單筆滿1萬元贈500元抵用券。9／25前憑宏匯廣場當日單筆滿3,000元發票，可獲SPORT b.抵用券200元。另Roots Kids 9／11前商品全面8折起、GISH Beauty 9／18前指定商品享買一送一。

▲新北百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲瑞士名品Victorinox。

此外，7F美食街再刷新，頂呱呱、初虎MINI韓式料理於9月下旬開幕，第四季接力導入日本「傳說的元氣丼屋」全台首店、人氣文青飯館「忠青商行」新北首店及大人氣烏龍麵「丸龜製麵」。

關鍵字：

比漾廣場, 宏匯廣場, 秋季新櫃

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