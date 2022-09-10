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子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

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記者王則絲／台北報導

隨著疫情逐漸放寬限制，韓團們開始一窩蜂打歌、宣傳，日前TWICE舉行粉絲見面會時，粉絲送上了「水晶臉鍊」來給偶像們佩戴，TWICE幾乎全員都戴上了臉鍊，因而誕生一組奇蹟美照，在推特上被瘋傳，其中台灣成員周子瑜戴臉鍊的造型，更是美到被網友們封為「臉鍊的神」。

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲周子瑜「臉鍊造型」在推特上被瘋傳。（圖／翻攝自推特@TWICE_MM1020）

「臉鍊」其實在K-POP圈中並不少見，有粉絲們會在見面會上時送給偶像佩戴，或是做造型時作為亮點，像是EXO的伯賢、（G）I-DLE的Minnie，也都有戴上臉鍊後、被粉絲封神的美照到處流傳，少女時代的隊長太妍，也曾經利用臉鍊打造吸睛造型。

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲（G）I-DLE的Minnie、EXO伯賢、太妍的臉鍊造型。（圖／翻攝自IG）

這回TWICE的粉絲見面會上，就有粉絲送上「水晶臉鍊」希望偶像們可以戴上，因此全團成員幾乎都戴上擺拍一輪，其中子瑜頂著淺粉髮色，穿著肩膀挖空的前衛襯衫，來演繹「臉鍊」造型，垂墜的水晶像是兩行眼淚掛在臉上，有些楚楚可憐、又帶有點華麗的氣場，總歸「臉鍊」造型讓原本就是美人兒的子瑜變得更美了，推特上照片瘋傳：「臉鍊的神」、「太好看了！」

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲子瑜戴臉鍊實在太美，被網友封為「臉鍊的神」。（圖／翻攝自推特@TWICE_MM1020）

隊長志效憑著深邃五官，輕鬆駕馭起水晶臉鍊，高挺的鼻樑經過點綴顯得更立體，娜璉的臉鍊美照雖沒有直接掛在臉上，但光是比擬戴上的模樣，就已經美翻了；另外Sana、Mina、彩瑛、定延也都有應粉絲要求戴上，就差多賢和Momo還沒有嘗試。

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲臉鏈。（圖／翻攝自推特）

▲志效、娜璉、Sana、Mina、彩瑛、定延也都戴上臉鍊拍出奇蹟美照。（圖／翻攝自推特@YuangleJYJH、OnceFor2wice、BUTJeongyeon）

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關鍵字：

TWICE, 周子瑜, 子瑜, 志效, Sana, 娜璉

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