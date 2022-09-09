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吃完燒肉就去拍照打卡　還能免費拿「貴婦等級」黑白繃帶霜！

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記者李薇／台北報導

中秋連假除了吃燒肉，還可以看展拿保養品或是跟閨蜜來一場下午茶約會，以下就盤點了幾個假日可以前往的好去處，不僅有免費頂級保養品可以體驗，還可以拍照打卡，創造美美的回憶，當然必去。

＃赫蓮娜120週年「Beauty is Power」展覽

▲赫蓮娜,KIEHL’S,愛康,保養,化妝棉。（圖／品牌提供）

頂級美妝品牌赫蓮娜自1902年發明第一罐乳霜「VALAZE」，至今已經有120年的時間，持續致力於女性美容，這次位於新光三越A11的展覽以金色線條勾勒環狀空間，提供女性肌膚檢測的活動，只要拍照打卡就可以免費獲得120週年限定金句小卡禮乙份，同時體驗黑繃帶、白繃帶跟綠寶瓶保養，超划算；只要購買任一黑白繃帶系列產品50ml以上，還可以獲得PINEL & PINEL設計「訂製限量行李吊牌」。

＃KIEHL’S COFFEE HOUSE 秋季限定

▲赫蓮娜,KIEHL’S,愛康,保養,化妝棉。（圖／品牌提供）

看完展覽之後，那就前往新光三越A11的KIEHL’S COFFEE HOUSE享用秋季限定的飲料跟甜點吧！其中，新鮮濃郁紫薯更是必喝打卡網美飲料，紫色漸層奶茶色的設計，特別挑選台灣在地新鮮紫薯地瓜，搭配健康低熱量的燕麥奶，喝得到紫薯的綿密口感之外，也聞得到淡淡燕麥奶香，滑順口感是非常百搭又營養的健康飲品。

＃愛康 涼感衛生棉體驗活動

▲赫蓮娜,KIEHL’S,愛康,保養,化妝棉。（圖／品牌提供）

還沒用過涼感衛生棉、又有點害怕嘗試的女孩，不妨可以試試愛康，恰到好處的涼感可以達到舒緩疼痛的效果，現在品牌也在全臺23處據點，準備了7,000份涼感衛生棉，提供三種尺寸，包含：護墊、日用型、夜用型，供女孩領取，連台北捷運板南線車廂都出現「涼去大使」RJ阿傑的海報，讓粉絲追星打卡。

關鍵字：

赫蓮娜, KIEHL’S, 愛康, 保養, 化妝棉

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