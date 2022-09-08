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人生不能錯過的「零負評香水」！MFK讓妳置身紐約花欉當一回公主

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記者李薇／台北報導

香水非常依據個人的喜好、影響喜歡的程度，但有幾支香氣是聞到的人幾乎都沒有負評，一致覺得非常舒服的單品，以下就盤點那些超厲害的「零負評香水」，真的很值得靠櫃體驗，深怕香水櫃上沒有它，真的會留下很大的遺憾。

＃Maison Francis Kurkdjian 724淡香精

▲Maison Francis Kurkdjian,浪凡,YSL,香水,淡香精,香精,香氛,。（圖／品牌提供）

身為精品香氛的Maison Francis Kurkdjian，經常以不同的香材，刻畫出令人印象深刻的意境，以紐約這個繁忙、時尚的都市為靈感，推出全新724淡香精，從名字上就可以知道，7天、一天24小時的概念，傳達紐約給人強大的精神與能量，就像法國作家Simone de Beauvoir曾經描述「紐約的空氣盪漾著某些東西，讓睡眠變得沒有意義」。

▲Maison Francis Kurkdjian,浪凡,YSL,香水,淡香精,香精,香氛,。（圖／品牌提供）

724淡香精運用義大利佛手柑、醛，展現出清晨一般的鮮明氣息，明亮、愉悅地開啟嶄新的一天，接著來自埃及的茉莉花原精、香豌豆花和山梅花簇擁而來，就像是讓人置身在白色花園般，被清澈、透明的花香圍繞，最後檀香揉合白麝香讓整體香氣更顯層次，溫暖、療癒。

＃浪凡 心悅淡香精

▲Maison Francis Kurkdjian,浪凡,YSL,香水,淡香精,香精,香氛,。（圖／品牌提供）

浪凡非常經典的光韻淡香精，是很多女孩初次入手香水的入門香氣，療癒淡雅的花果香調，甚至拿下日本雜誌評選第一名；致敬這一款香氣，浪凡再度推出心悅淡香精，以蘆薈及佛手柑精油作為前調開啟，帶來最親近無距離感的溫馨感受，核心中調以茉莉、杏桃、玫瑰帶出如天鵝絨般的柔滑圓潤感受，最後以麝香及檀香木收尾，將這柔軟氣息融入其中，散發出浪凡女人最明亮燦爛的面貌。

＃YSL 自由不羈香精

▲Maison Francis Kurkdjian,浪凡,YSL,香水,淡香精,香精,香氛,。（圖／品牌提供）

調香大師ANNE FLIPO和CARLOS BENAÏM延續自由不羈香氛系列的薰苔調香氣，運用獨家技術萃取摩洛哥奧里卡花園的「藏紅花」香氣，揉合蜂蜜幻化成輕甜香調，搭配摩洛哥橙花為整體香氣注入明亮輕甜感，以頂級波本香草與義大利佛手柑轉為難以抗拒的炙熱氣息，一次又一次的在鼻息間堆疊出經典的香氣層次。

關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, 浪凡, YSL, 香水, 淡香精, 香精, 香氛

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