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南韓女團aespa辣腿齊發　疊戴珠寶名錶大秀青春魅力

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▲▼ 韓團珠寶代言 。（圖／公關照）

▲南韓人氣女團 aespa成為蕭邦全球品牌大使，成員（左起）Ning Ning、Karina、Giselle與Winter。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓流勢力銳不可擋，吸引想搶攻年輕世代的國際珠寶品牌，寶格麗（BVLGARI）簽下南韓夯團BLACKPINK成員Lisa、Tiffany & Co.有同團的ROSÉ加持、卡地亞（Cartier）則邀Jisoo當大使，瑞士名錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）也加入邀請韓星代言行列，宣布有南韓「怪物新人女團」稱號的aespa擔任全球品牌大使，首波形象照4位成員全大露美腿秀珠寶，成功吸睛。

▲▼ 韓團珠寶代言 。（圖／公關照）

▲aespa大陸籍成員Ning Ning疊戴蕭邦Happy Hearts系列珠寶展現青春魅力。

女團aespa2020年11月出道，由南韓籍Karina與Winter、日本籍Giselle、大陸籍Ning Ning組成，接連以《Black Mamba》、《Next Level》「ㄈ字舞」、《Savage》「嘖嘖嘖嘖舞」3支點閱破2億MV橫掃樂壇，今年更成為繼天團「防彈少年團」（BTS）之後，再登聯合國演講的韓團，當中Giselle在聯合國永續發展高階政治論壇上代表演說，流利的英文令人印象深刻。

▲▼ 韓團珠寶代言 。（圖／公關照）

▲aespa南韓籍成員Winter大露美腿，示範蕭邦Happy Hearts腕錶與珠寶。

aespa這回擒下蕭邦全球品牌大使頭銜並拍攝形象照，4位團員有別於傳統珠寶廣告的禮服造型，全穿上迷你短裙或熱褲秀美腿入鏡，搭配品牌標誌性的滑動鑽石設計Happy Diamonds或Happy Hearts系列珠寶與腕錶，展現青春熱力。

▲▼ 韓團珠寶代言 。（圖／公關照）

▲BLACKPINK成員Lisa是寶格麗代言人，戴寶格麗Serpenti珠寶出席2022 MTV VMA頒獎典禮。（圖／寶格麗提供）

▲▼ 韓團珠寶代言 。（圖／公關照）

▲BLACKPINK成員ROSÉ演繹Tiffany Hardwear形象廣告。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

aespa, Chopard, 蕭邦

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