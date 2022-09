英國女王色票穿搭成追憶！同牌手袋收藏200個、雨傘也要配色

▲英國女王伊莉莎白二世的服裝與儀態,永存人心。(圖/路透)

記者林明瑋 / 綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)過世,英國女王伊莉莎白二世8日病逝,享耆壽96歲,在位超過70年,她的造型優雅莊重又充滿個人特色,色票穿搭更深植人心。除了服裝,她的包包、鞋子甚至雨傘都有特定品牌,珠寶更是件件有故事,一起回憶女王的造型,看看她的喜好與秘密。

▲碎花洋裝讓女王顯得亮麗。(圖/路透)

▲綁著頭巾的女王,像是印象中的英國奶奶般親切。(圖/路透)

色票穿搭

同色系的「色票穿搭」堪稱女王的招牌特色,從帽子到裙裝、外套,全部同一色系,不僅是適合正式場合,更藏著能透過顏色傳遞訊息、讓人民一眼看見的意義,同時塑造出鮮明印象。女王的服裝有專人管理,她的私人服裝顧問為 Angela Kelly,2019年曾推出《The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrob》一書,講述她和女王之間的小故事,及服裝背後的意義。

▲鮮明的色調,讓英國女王很容易被看見,她的提包必為英國品牌Anello & Davide。(圖/路透)

提包與鞋

女王鍾情英國品牌Launer London的包包,收藏超過200只,Launer為設計師Sam Launer於1940年在英國倫敦創立,英國媒體曾報導,女王喜歡Royale、Traviata以及Royale這3種款式,因為長提把可挽於手上、方便與人握手。

服裝的顏色繽紛,但女王腳下永遠是Anello & Davide黑色低跟皮鞋,鞋面上的裝飾原為黃銅鍊,後改為金色扣,不搶服裝風采同時正式優雅,甚至可以說百搭。

▲幾天前女王正式任命特拉斯為新任首相,以蘇格萊格紋裙搭配Anello & Davide鞋。(圖/路透)

▲女王拿著Launer London的掀蓋The Traviata Bag,穿Anello & Davide鞋。(圖/路透)

珠寶

皇室珠寶充滿夢幻與尊貴之感,女王最具標誌性的是三排珍珠項鍊及耳環,並會搭配胸針、依照不同場合佩戴有不同意義的珠寶,例如今年初慶祝登基70年白金禧時,佩戴的玫瑰造型的鑽石胸針是從她的結婚禮物改造而來,被解讀為對丈夫菲利普親王的思念,而在2020年二次世界大戰歐戰勝利紀念日75周年日時,則戴上她18歲時,父親國王喬治六世與母親伊莉莎白王后贈與的BOUCHERON胸針。

▲英國女王伊莉莎白二世佩戴三排珍珠項鍊,搭配父母於1944年送她的BOUCHERON胸針。(圖/路透)

▲女王以三排珍珠項鍊搭配祖母瑪麗王后傳給她的綠松石鑽石胸針。(圖/達志影像/美聯社)

雨傘

英國的天氣陰晴不定,遇上下雨,女王必會撐一把Fulton鳥籠傘,讓女王出席公眾場合被清楚看見。Fulton於1956年在東倫敦創辦,1960年代就發明了透明的Birdcage鳥籠傘,包覆性比一般的雨傘更好,而且因為透明,所以視線不會被遮擋,並獲得皇室認證。

▲女王的雨天造型,一定有Fluton鳥籠傘。(圖/翻攝自Ifanr、Royan Fans、Telegraph、Fulton官網)