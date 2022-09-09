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英國女王色票穿搭成追憶！同牌手袋收藏200個、雨傘也要配色

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▲英女王造型。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世的服裝與儀態，永存人心。（圖／路透）

記者林明瑋 / 綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世，英國女王伊莉莎白二世8日病逝，享耆壽96歲，在位超過70年，她的造型優雅莊重又充滿個人特色，色票穿搭更深植人心。除了服裝，她的包包、鞋子甚至雨傘都有特定品牌，珠寶更是件件有故事，一起回憶女王的造型，看看她的喜好與秘密。

▲英女王。（圖／路透）

▲碎花洋裝讓女王顯得亮麗。（圖／路透）

▲英女王。（圖／路透）

▲綁著頭巾的女王，像是印象中的英國奶奶般親切。（圖／路透）

色票穿搭
同色系的「色票穿搭」堪稱女王的招牌特色，從帽子到裙裝、外套，全部同一色系，不僅是適合正式場合，更藏著能透過顏色傳遞訊息、讓人民一眼看見的意義，同時塑造出鮮明印象。女王的服裝有專人管理，她的私人服裝顧問為 Angela Kelly，2019年曾推出《The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrob》一書，講述她和女王之間的小故事，及服裝背後的意義。

▲英女王造型。（圖／路透）

▲英女王造型。（圖／路透）

▲鮮明的色調，讓英國女王很容易被看見，她的提包必為英國品牌Anello & Davide。（圖／路透）

提包與鞋
女王鍾情英國品牌Launer London的包包，收藏超過200只，Launer為設計師Sam Launer於1940年在英國倫敦創立，英國媒體曾報導，女王喜歡Royale、Traviata以及Royale這3種款式，因為長提把可挽於手上、方便與人握手。

服裝的顏色繽紛，但女王腳下永遠是Anello & Davide黑色低跟皮鞋，鞋面上的裝飾原為黃銅鍊，後改為金色扣，不搶服裝風采同時正式優雅，甚至可以說百搭。

▲幾天前女王正式任命特拉斯為新任首相，以蘇格萊格紋裙搭配Anello & Davide鞋。（圖／路透）

▲英女王。（圖／路透）

▲女王拿著Launer London的掀蓋The Traviata Bag，穿Anello & Davide鞋。（圖／路透）

珠寶
皇室珠寶充滿夢幻與尊貴之感，女王最具標誌性的是三排珍珠項鍊及耳環，並會搭配胸針、依照不同場合佩戴有不同意義的珠寶，例如今年初慶祝登基70年白金禧時，佩戴的玫瑰造型的鑽石胸針是從她的結婚禮物改造而來，被解讀為對丈夫菲利普親王的思念，而在2020年二次世界大戰歐戰勝利紀念日75周年日時，則戴上她18歲時，父親國王喬治六世與母親伊莉莎白王后贈與的BOUCHERON胸針。

▲英國女王伊莉莎白二世佩戴三排珍珠項鍊，搭配父母於1944年送她的BOUCHERON胸針。（圖／路透）

▲女王以三排珍珠項鍊搭配祖母瑪麗王后傳給她的綠松石鑽石胸針。（圖／達志影像／美聯社）

雨傘
英國的天氣陰晴不定，遇上下雨，女王必會撐一把Fulton鳥籠傘，讓女王出席公眾場合被清楚看見。Fulton於1956年在東倫敦創辦，1960年代就發明了透明的Birdcage鳥籠傘，包覆性比一般的雨傘更好，而且因為透明，所以視線不會被遮擋，並獲得皇室認證。

▲女王的雨天造型，一定有Fluton鳥籠傘。（圖／翻攝自Ifanr、Royan Fans、Telegraph、Fulton官網）

關鍵字：

英國女王, 伊莉莎白二世, Queen Elizabeth II,  Angela Kelly, Launer, Anello & Davide, Fulton

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