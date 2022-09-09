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英國女王曾親赴時裝周看秀　讓新銳設計師Richard Quinn大爆紅

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▲英女王。（圖／路透社）

▲2018年2月，英國女王伊莉莎白二世現身Richard Quinn秀場，與安娜溫圖一起看秀。（圖／路透社，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世，除了個人造型的鮮明形象永遠留存世人心中，她也鼓勵時尚與設計，甚至親身支持，2018年2月曾出席英國設計師Richard Quinn同名品牌在倫敦時裝周舉辦的2018秋冬秀，並在秀後頒發「伊莉莎白二世英國設計獎」予Richard Quinn。女王逝世消息一出，包括Vivienne Westwood爵士等不少設計師、品牌，都發文哀悼。

▲2018年2月女王現身倫敦時裝周秀場，以優雅的套裝搭配黑色手套。

「伊莉莎白二世英國設計獎」（Queen Elizabeth II Award）由英國時裝協會舉辦，在女王的大力支持下，今年（2022年）已經是第5屆，5月份時由英國設計新星Saul Nash 拿下大獎，凱特王子妃（Kate Middleton）代替女王頒獎，而Richard Quinn則是首屆得主。

2018年女王首度也是唯一一次親赴時裝周看秀時，當時91歲的她，穿著淺藍色套裝，佩戴珍珠耳環與胸針，並戴著黑色手套，端莊優雅地坐在第一排，看秀其間，還戴上眼鏡仔細欣賞。女王坐的椅子為菲利普史塔克（Phillip Starck）設計的名椅Louis Ghost Chair，並加上深藍色坐墊，增添舒適度，與其他賓客的透明塑料椅不同。

當時坐在女王旁邊的是惡魔總編輯安娜溫圖（Anna Wintour），兩人不時交談，但安娜溫圖始終戴著墨鏡還翹著二郎腿，被外媒指太沒禮貌，成為其中插曲，而原本就實力堅強的Richard Quinn，在女王的加持後，名聲自然也更響亮。

▲2018年，女王頒發首屆「伊莉莎白二世英國設計獎」給設計師Richard Quinn。

▲Richard Quinn。（圖／翻攝Richard Quinn IG）

▲Richard Quinn擅長印花，2022秋冬系列很有張力。（圖／翻攝Richard Quinn IG）

女王在秀後頒發第一屆「伊莉莎白二世英國設計獎」予設計師Richard Quinn，希望透過這個年度幾項，讓英國新銳設計師、時裝產業、倫敦時裝周等，都能有更完善的發展。

伊莉莎白二世逝世的消息，讓眾多品牌、設計師發文哀悼，得到女王親自支持的設計師Richard Quinn，以一顆紅色愛心，傳達無限思念，此外還包括BURBERRY、現任DIOR男裝與FENDI女裝設計師的Kim Jones等，而在2006年由女王伊莉莎白二世冊封為女爵士（Dame of the British Empire）的Vivienne Westwood更寫下短文，感謝女王對國家的付出、讓國家更團結。

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▲設計師哀悼。（圖／翻攝IG）

▲Richard Quinn、Kim Jones均發文哀悼。（圖／翻攝Richard Quinn、mrkimjones IG）

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