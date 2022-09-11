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星・變美／60歲杜德偉太凍齡，網喊：根本才30！親曝不老5秘訣

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▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

▲杜德偉近日參加陸綜，以帥氣表演和超強凍齡狀態再度爆紅。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝杜德偉小紅書、微博

香港男星杜德偉近日參加陸綜《披荊斬棘的哥哥2》，絲毫不減的歌舞業務能力和帥氣狀態讓他再度爆紅，尤其外貌身材狀態維持好，完全看不出今年已60歲！讓許多網友大讚根本不老男神，直呼「怎麼像吃了防腐劑」、「哪有60歲？明明30」、「別說60歲，30歲這個身材也很難得！」不停被追問保養方法的他近日就大方公開5招凍齡秘訣，最重要關鍵就是「遠離濕氣」。

▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

▲他近日曬出太太拍攝的帥照，讓網友驚呼身材維持超好。

＃不喝冰飲

他不僅日常中很注重多喝水，而且不喝冰水、冰飲。他表示，喝冰的會讓身體積聚濕氣、使腸胃變差，阻礙身體營養運送，而使血氣不循環，容易長痘痘、便秘、出油、有黑眼圈，還會水腫，看起來很浮腫、發胖了。

▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

▲他喜歡靠跳舞來幫助出汗。

＃維持運動習慣

除了被動地遠離濕氣，他還常運動幫助出汗，他也自曝「其實我喜歡的是跳舞，我真的不喜歡做運動！」但即使是不練舞的日子，他也會盡量每兩天運動一次，「有時候流一身汗就會感到整個人比較輕盈，感覺比較快樂。」

＃常泡澡或泡腳

他很喜歡泡澡，這也是去濕的好方法，有時候沒時間泡澡的話，他也會泡一下腳，到微微出汗的狀態。

▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

▲他長年維持飲食清淡習慣，通常都在家吃飯。

＃維持清淡飲食

他提醒，過多的鹽分會把水分鎖在身體裡，很難排出去，會讓身體很濕，所以清淡飲食很重要！所以他通常會選擇在家吃飯，且都是使用蒸、水煮或少油鹽的方式來料理食物。

如果外出吃飯時，他也會盡量讓食物和醬汁分開，像是點沙拉的話，會請店家不要混沙拉醬，食物芡汁也盡量分開上。當然不是每家餐廳都能這樣處理，所以只能盡量。

＃去濕湯飲輔助

他平時還會喝搭配喝一些去濕湯飲，像是夏天時他就常會喝生熟薏仁加薑的飲品，能幫助去濕。

▲▼ 60歲杜德偉太凍齡！親曝不老5秘訣 。（圖／翻攝杜德偉小紅書、微博）

最後他也提醒，上述這些都是他的個人生活習慣，不一定適合所有人，但像是充足睡眠、多喝水、多運動等基本養護身體健康的習慣，建議大家還是要盡量做到，「保持身體健康人自然漂亮！維持個30年，你也可以60歲曬泳照！」

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關鍵字：

杜德偉, 披荊斬棘的哥哥, 男星, 保養, 護膚, 抗老, 凍齡, 秘訣, 去濕氣

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