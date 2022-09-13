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10本9月號日雜附錄　史奴比書型收納包、karrimor摺疊小桌必收

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文／妞新聞

隨著炎熱的8月過去，最近也慢慢感受到秋天的涼意了呢！在正式迎接秋天之前，先來看看妞編輯精選的「10本9月號日雜」，一起打造出秋季最亮眼的穿搭時尚吧！

9月號日雜推薦1：GLOW

本期的《GLOW》收錄了因疫情影響睽違已久的「街拍特集」！更要根據50位時尚名人的街拍，來介紹今年的夏季時尚！附錄更送出「SNOOPY書型收納包」，擁有多個隔層，可放置存摺、護照、信用卡…等物品，書型的設計還可以立在書架上喔！

9月號日雜推薦2：SWEET

面對逐漸入秋的氣候，又該怎麼穿搭呢？本期的《SWEET》特別收錄了「時尚秋季3大單品」，分別為搶眼洋裝、泡泡袖上衣、魚尾裙！內容更提供3個單品的穿搭技巧、14天重複穿搭實例喔～附錄則是贈送「SNOOPY收納包3入組」，包括史努比愛心束口袋、查理布朗方形拉鍊包，以及糊塗塌客圓形拉鍊包，千萬別錯過！

9月號日雜推薦3：MONO MAX

本期的《MONO MAX》內容收錄「掌握商品情報聰明的購物分析」，以多角度的觀點來看這些生活上會用的各種小物，並提出商品的特別設計點，讓讀者們在選購商時，可以化身成為購物專家！附錄送出「karrimor摺疊小桌」，桌上的凹槽設計可放置手機、平板或水杯，可以放上13吋的筆電，真的好實用～

9月號日雜推薦4：spring

本期的《spring》收錄了帥氣女子的早秋流行筆記、奢華的閃亮配件、熱門話題新款、最新的流行髮型…等內容，封面更是人氣女星本田翼呢！而附錄將送出「MOOMIN慕敏家族書型拉鍊收納包」，活潑的紅藍配色，加上風琴夾的隔層設計，不論是隨身攜帶、擺放在家中，都相當實用喔～

9月號日雜推薦5：IN RED

本期的《IN RED》收錄「神推時尚特集」，從2次元、2.5次元、日韓偶像的代表應援色做發想，打造出大人也能享受的穿搭、彩妝範本。附錄則是贈送「家樂氏特製的TONY THE TIGER拉鍊收納包」，仿包裝盒的復古風圖樣，還能看到活力充沛的吉祥物東尼虎，不只能用來裝文具，還可以放入酒精噴霧、化妝品等喔！

9月號日雜推薦6：MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊

  

本期的《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》特別邀請日本知名造型師來談談什麼是「有品味的臉」，更要請他教大家如何畫出可以展現品味的妝容！另外還收錄了如何選擇適合自己的眼鏡方法喔～附錄將送出「紀之國屋KINOKUNIYA環保購物袋」，不只擁有超大容量，更可以摺疊成小型的巾著包方便攜帶！ 

9月號日雜推薦7：MORE

本期的《MORE》邀請了4位日本女星為大家展現夏季的重複穿搭造型！內容還收錄了防曬品和防曬秘訣的介紹。因應《海賊王》最新電影版的上映，附錄特別送出「ONE PIECE FILM RED筆記本＆貼紙」，筆記本的封面封底分別為魯夫與美英，還有特製的貼紙喔，還海賊粉們絕對不要錯過～

9月號日雜推薦8：自然生活風格服飾圖鑑

本期的《自然生活風格服飾圖鑑》收錄了近幾年一直備受熱門討論的「永續」議題，且要教大家如何在生活中實踐永續！另外因為長期配戴口罩導致的肌膚老化，這次也要教大家怎麼打造緊實的小臉。附錄送上「miffy米飛兔特大保冷袋」，可愛的米飛兔刺繡、超大容量加上保冷功能絕對是夏天的必備！ 

9月號日雜推薦9：成熟女性自然生活風格服飾造型讀本

在本期的《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》中，鎖定大人世代的日常穿搭，收錄了最新的「街拍特集」！更列出夏日穿搭的九大原則，不管天氣再怎麼炎熱，都可以穿出好看的單品搭配喔！附錄將送出「HOUSE OF LOTUS特製的夾腳拖鞋」，穿起來柔軟舒適，更有著吸水速乾、可手洗的優點呢～

 9月號日雜推薦10：美ST

本期的《美ST 增刊》內容收錄了「永不衰老的美體特集」，從各個角度介紹身體護理的方法，還有為提倡永續發展的「SDGs美容企劃」也能在雜誌內看到喔～而附錄則將送出「Biople清潔保養試用組」，共有5個試用品項，妞編輯看到也想馬上手刀購入了（笑）。 

上述10本9月號日雜，妞妞們最喜歡哪一本呢？每一本都好想要啊～（吶喊）。

Source：博客來

【延伸閱讀】

7月號日雜附錄推薦：Netflix迷你LED燈、SNOOPY保冷購物袋超可愛！

8月號日雜附錄推薦：小小兵迷你手寫平板、MOOMIN慕敏家族圓桶提袋絕不能錯過！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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