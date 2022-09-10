FENDI大秀李敏鎬掌鏡玩自拍　一貼心舉動讓莫莉感動慘！

記者李薇／台北報導

FENDI最經典的「法棍包」Baguette今日在紐約舉辦25週年大秀，現場眾星雲集，包括：莎拉潔西卡帕克、金卡戴珊、凱特摩絲、李敏鎬、宋慧喬、許光漢、莫莉等明星，全部齊聚一堂看秀，李敏鎬更掌鏡與莫莉自拍合影、宋慧喬則是被粉絲捕捉到一身黑色穿搭，搭配長捲髮仙氣十足。

FENDI的Baguette包最早是1997年被設計出來，憑藉美國影集《慾望都市》一砲而紅，成為時下最火紅的IT包。當然，讓它爆紅的主角莎拉潔西卡帕克，這次也參與了25週年大秀，並且秀出與品牌合作的Baguette包，是以紫色漸層白色設計，展現出獨特的紋路與風格。

這次週年大秀擁有許多名人參與，其中，最受粉絲矚目的李敏鎬身穿FF字樣的卡其色大衣，搭配黑色同樣也是FF圖紋的黑色包款，展現出高佻的身材；演員宋慧喬則是以一頭浪漫長捲髮搭配黑色外套，底下則是圖紋風格的絲襪、手上拎著迷你的Tiffany色Baguette包，看起來整個人又瘦了一圈。

台灣這邊則是有許光漢出席看秀，他選擇了一套酒紅色西裝搭配黑色方盒款的Baguette，看起來正式又時髦，一同出席的莫莉則以牛仔布料套裝，小露腰間展現出性感氛圍，手拎灰白色Baguette，頗有青春洋溢的氛圍，她也有機會跟李敏鎬同台，甚至兩人一起玩自拍，她也在個人IG分享，「拍到第一張晃到、然後燈光不好的時候，李敏鎬還主動說再來一張、然後喬到對的位置才按下快門，完全被他的貼心感動慘耶！」。

這次的25週年大秀，真的是以「法棍包」Baguette為主題做出許多設計，不僅包包換上多種材質，包括金屬感、緞面材質、老花風格、絲絨布料等等，連顏色也是非常多元，像是薰衣草紫、青蘋果綠、淡粉紅色等，另外，也將這款包包的元素運用在服裝設計、帽子上面，變成帽T的中央大口袋、迷你裙的工裝小口袋或是迷你的項鍊配件，將Baguette徹底玩翻！