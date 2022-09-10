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最適合當老公的三大星座男！TOP 1簡直就是寶藏，把老婆捧在手心呵護

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記者李薇／綜合報導　圖／leedongwook_official、justin_jisung、soohyun_k216 IG

每個女孩都希望可以找到寵愛自己的另一半，最好是把自己捧在手心上照顧，以下三大星座就是最適合當老公的寶藏男，只要懂得抓住他們的心理，那就可以享受當公主的感覺，幸幸福福的過下半生。

TOP 3：天蠍座

▲星座,雙魚座,天蠍座,水瓶座,占卜。（圖／翻攝自IG）

天蠍男的佔有慾非常強烈，是標準的管家婆，他們喜歡「被需要」的感覺，只要妳信任他們的安排，享受被保護、被規劃的感覺，就可以很好的跟他們相處，「以柔克剛」就是跟他們相處的絕招，溫柔就對了，他們會安排好一切。

TOP 2：水瓶座

▲星座,雙魚座,天蠍座,水瓶座,占卜。（圖／翻攝自IG）

水瓶座最大的特點就是非常懂得尊重另一半，不管妳提出什麼要求，就算覺得不好，他也會想辦法，分析、了解妳的想法，雖然他們個性也是變來變去，但只要結婚就會定下來，出門報備、做事情也會先溝通，確認關係之後，妳就是他的全世界。

TOP 1：雙魚座

▲星座,雙魚座,天蠍座,水瓶座,占卜。（圖／翻攝自IG）

雙魚男看起來是很浪漫的對象，但其實務實的雙魚男也很多，他們溫柔又體貼，交代他們的事情，看似左耳進右耳出，實際上他們會默默的把事情做好，當妳難過的時候也會溫柔的安撫，無論如何，他們都會讓妳知道，妳有他愛著，不會一直把愛放在嘴邊，卻會用行動表達出來。

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關鍵字：

星座, 雙魚座, 天蠍座, 水瓶座, 占卜

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