回顧英國女王長壽的6大秘訣：少而精的飲食、正向心態都值得學習

記者李薇／台北報導 圖／路透社

英國女王伊麗莎白二世8日離開人世，享耆壽96歲，是英國歷史上最長壽的君王，不只如此，近距離接觸過女王的人，都發現她的肌膚保養得細緻有光澤，對於她的養生秘訣，總共有6大細節值得我們學習。

1.少而精的飲食

女王對於自己的飲食有著高講究，一塊鮭魚搭配蔬菜，就是她最愛的主餐，儘量避免過於精緻的甜點、加工食品或是澱粉，尤其是馬鈴薯、義大利麵等澱粉，幾乎很少吃，而且吃飯的時間、份量都很固定，每餐只吃7分飽，所以即使上了年紀，依舊保持著很好的身材。

2.護膚保養

隨著歲月變化，肌膚一定會出現老化的跡象，但是女王依舊維持著不錯的狀態，看起來明亮光采，其實她不是靠著什麼昂貴的保養品，就是簡單的玫瑰保濕乳霜，然後重視防曬，減少化妝，讓肌膚充分潤澤，同時又可以避免光老化。

3.正向的心態

面對皇室的各種問題，外界的質疑聲浪的高壓環境下，女王始終保持著樂觀積極的心態，遇到不好的事情時，她不會埋怨，而是把問題轉化為學習的能量，從中獲得更多的養分，同時積極適應環境、時代的變化，實踐了正向心理學。

4.適度的運動

女王在生活上非常自律，堅持適度、能讓身心愉悅的運動，像她長年堅持散步、也會帶著愛犬科基一起健走，70歲之前還會去騎馬，後來轉而比較溫和的瑜伽，做適合自己，同時又快樂的運動，是維持長壽的秘訣。

5.嚴格的作息

女王固定每天早上7：30起床，晚上11：00入睡，8點之後不再進食，這跟很多現代人比起來，真的是很好的習慣，不熬夜、日夜顛倒傷害身體，同時也會克制自己的食慾，隨時保持在完美的狀態，值得很多人學習。

6.訓練大腦

即使年事已高，女王堅持每天花上幾個小時閱讀，讓大腦吸收新資訊，她每天早上都會閱讀一大盒的文書，從會議記錄到新聞報刊，據說，她還會在白金漢宮會議上，向總理提及一些政策問題，持續學習新知，為英國人民付出。