《神隱少女》經典台詞：曾經發生的事不可能忘記，只是想不起來而已

記者陳美伶／綜合報導

吉卜力經典動畫《神隱少女》上映21周年，至今仍是許多宮崎駿粉絲心中最好的作品之一，近日重返大螢幕，讓大家可以再進電影院找回最初的感動，還能一起收藏由台灣藝術家方序中所設計的「台灣限定」宣傳海報。

▲《神隱少女》數位紀念版台灣限定版海報。（圖／翻攝自甲上娛樂FB）



《神隱少女》從主角、故事到最後結局，小時候與長大看，都帶來截然不同的感受，電影中的經典台詞，即使隔了21年，依舊讓人產生共鳴，也能從中獲得領悟與勇氣，陪伴大家度過人生逆境。

1.妳拜託他讓妳在那裡工作，就算被拒絕也要黏著他，在這裡沒有工作的人 會被湯婆婆變成動物

2.既然要幫就要幫到底 妳不要因為一時高興，就把別人的工作搶去做了，不工作的話，他們的魔法都會消失

▲《神隱少女》劇照。（圖／STUDIO GHIBLI，下同）



3.爸爸，媽媽，我一定會救你們。不能吃太胖喔，會被殺來吃的

4.名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路

5.妳不懂嗎？愛，是愛

6.你最好回去你的地方，我想要的東西你絕對拿不出來

7.那個人在湯屋會變壞，所以讓他離開那裡比較好

8.曾經發生的事不可能忘記，只是想不起來而已

9.這世上凡事都有一定的規距

10.我不能過去了，妳照原來的路走回去就可以了，可是絕對不能回頭看，一直到出隧道為止

11.不要緊，我已經找回名字了，我也會回到原來的世界

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