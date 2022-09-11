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紐約時裝周／FENDI的432萬Tiffany藍法棍包美到窒息！傳奇超模壓軸謝幕好驚喜

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

FENDI為「法棍包」BAGUETTE舉辦的25週年大秀在台灣時間10日登場，這次BAGUETTE不再只是一個包，而是變化成各種不同的形式，更破天荒的與兩大品牌：Marc Jacobs、Tiffany&Co.合作，設計出全新的單品，相當令人驚艷。其中，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）手中更是以一顆14萬美金（約台幣432萬）的Tiffany藍色鱷魚皮BAGUETTE轟動全場。

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

▲貝拉哈蒂德手中的台幣432萬鱷魚皮BAGUETTE，是整場的焦點。（圖／品牌提供）

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

要說BAGUETTE有多傳奇，它是在1997年由FENDI家族傳人Silvia Venturini Fendi設計出來，至今已經有25年的時間，更憑藉美國影集《慾望城市》（Sex and the City）被莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）拎出知名度，細長、扁身的袋型宛如法國長棍麵包聞名，直到現在都是很經典、很時髦的IT包。

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

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歷時25年，FENDI在10日於紐約舉辦週年大秀，致敬這個經典單品，同時邀請Marc Jacobs、Tiffany&Co.、Porter等品牌，重新詮釋BAGUETTE的美。在這一季可以看到，BAGUETTE不再只是包，而是可以擁有更多變化，在帽T、針織帽、襪子、裙子上面，就像是一個個可愛的口袋，可大可小的裝點，相當有趣。

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

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其中，最受到矚目的就是珠寶品牌Tiffany&Co.的設計，以純銀、琺瑯、鱷魚皮、白K金和鑽石，將BAGUETTE重新打造成最奢華的款式。由貝拉哈蒂德以一身Tiffany藍工作褲裝展演的同色系鱷魚皮BAGUETTE，利用白K金製成的鑲鑽T及F字樣扣件，要價台幣432萬，展現出它與眾不同的奢華感。

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

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當然，創意鬼才Marc Jacobs也有獨特的想法，把BAGUETTE尺寸變大，拿起來誇張又具戲劇張力；抑或是把大款的BAGUETTE再配上小款，看起來時髦又可愛。使用閃閃發光的水鑽、銀色亮片和螢光黃充斥其中，就像是城市街道上的玻璃門面和工人身上穿的安全背心，那樣醒目、難以忽視。

▲FENDI,BAGUETTE,法棍包,Tiffany&Co.,Marc Jacobs,慾望城市,莎拉潔西卡帕克,貝拉哈蒂德,琳達伊凡吉莉絲塔,Linda Evangelista,porter,包,時尚。（圖／品牌提供）

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日本箱包品牌Porter也參與了這次合作，擅長以耐磨黏合尼龍布料製作出的包款特色，運用在BAGUETTE上，讓它變得具機能性、更為輕巧，同時也展現出日本精緻的製造工藝，增添了包款的陽剛氣息。

在秀場最後，更是邀請到「傳奇超模」琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）壓軸出場，她身穿Tiffany藍色長版披風，氣場滿點，手上勾著全由紋理純銀材質製成的BAGUETTE包款，是Tiffany工匠費時4個月手工製作而成，上面刻有百合花和玫瑰花，分別是代表義大利與紐約州的花朵，呼應這次大秀。

關鍵字：

FENDI, BAGUETTE, 法棍包, Tiffany&Co., Marc Jacobs, 慾望城市, 莎拉潔西卡帕克, 貝拉哈蒂德, 琳達伊凡吉莉絲塔, Linda Evangelista, porter, , 時尚

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