被告白不敢談遠距離戀愛？關鍵「3個字」和對方談談我們該不該開始

文／女子學

To 貓心：

在離島實習的最後幾天，我被同事告白了。我不知道該不該答應他，雖然我有好感，但遠距離戀愛實在是很可怕的事情，而且還是從離島到台灣本島之間的遠距離戀愛。我不知道該怎麼發展，真的好害怕。

By P

To P：

謝謝你願意告訴我，也願意讓我把這封信分享出來。我可以理解你的害怕，如果是我的話，大概不會答應這段感情吧，畢竟我是偏向焦慮型依附的人，過去遠距離的經驗也都不是很好。

不過我的例子，可能不能當成是遠距離戀愛的全貌。畢竟我的兩段遠距離，都是和逃避依附交往之下所談的遠距離戀愛，如果換成是跟安全型依附談遠距離戀愛，結果會不會不一樣，我不確定。

遠距離戀愛，並沒有比較容易分手



不過，在過去遠距離戀愛的研究中，如果不區分依附類型，單就近距離與遠距離戀愛來看的話，遠距離戀愛並沒有比近距離戀愛來得容易分手，也沒有比較高外遇的比率。

不過呢？研究畢竟沒有把依附類型考量進來，如果你本身是焦慮型依附的話，距離會讓你焦慮的話，也是很正常的一件事情。所以我覺得，如果遠距離戀愛，真的會讓你很沒安全感的話，那或許就考量近距離戀愛會比較好。

不過我不知道你的依附類型，所以只能從我的依附類型，以及跟我談遠距離戀愛的對象的依附類型，給你這樣的回應。

▲遠距離戀愛，並沒有比較容易分手。（圖／免費圖庫unsplash，下同）

因為距離美，所以讓遠距離戀愛得以維繫下去

不過你或許會很好奇，為什麼遠距離戀愛的分手機率沒有比較高？過去的研究指出了兩個重點，第一個重點在於，因為遠距離，所以彼此平時都忙著工作，以及把時間花在對方身上，進而沒有時間去認識其他人，使得遠距離戀愛得以維繫。

第二個重點在於，因為距離，所以彼此碰面時間少，對彼此的期待不一定符合對方的實際情況，同時彼此碰面時，也都希望表現出最好的一面，所以都會打扮得光鮮亮麗地來見對方。這也使得研究發現，許多遠距離戀愛的人，都是在距離變近之後才發現對方跟自己想像中不一樣，進而導致分手的。

距離的錯覺，並非無法被克服

那麼，要如何減少距離所帶來的錯覺呢？首先，你要認知到，距離的錯覺是必然存在的。但必然存在，並非我們無法克服它。我們可以透過到對方那邊度個長假，來觀察彼此之間的差異，然後再看看是否要選擇一起討論、解決，或是選擇要離開這段關係。

除此之外，我覺得最重要的地方在於，你們彼此能不能在對方脆弱的時候，接納與包容對方。每一個人都是期望自己被愛的，期望自己在一段關係中，感覺到自己是個有價值的人。我們都渴望被接納、被包容。所以能不能在關係中，傳遞自己想要被愛，以及愛對方的感覺給對方，我覺得才是最重要的一件事情。

談了這麼多，我還是覺得得依照你自己的經驗為主。如果遠距離很可怕，好好地跟對方講清楚，你對距離的害怕，期望對方接住你的害怕，同時也讓對方聊聊他的害怕，看看你是否能夠接住對方的害怕。

我想，跟對方談關於距離的這一個過程，就是很寶貴且重要的經驗了，也會讓你明白這段關係，是否是適合你的一段關係。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖



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