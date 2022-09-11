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凱特王妃換上「哀悼珠寶」　珍珠耳環悼念英女王

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃在女王過世後首度被目擊開車接小孩放學，穿著黑色高領衣、戴黑墨鏡與珍珠耳環，一臉哀傷。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，長子隨即繼承王位封號為查理三世（King Charles III），她的長孫威廉王子（Prince William）也承襲「威爾斯親王」與英國君主長子所擁有的康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜成為王儲，妻子凱特的頭銜則從「王子妃」成為「王妃」。昨威廉王子夫婦邀哈利王子夫婦一同到溫莎堡向弔唁的民眾致意，女王逝世後首度公開亮相的凱特與梅根馬可都是一身肅穆黑洋裝，凱特已將「哀悼珠寶」珍珠耳環戴上，表達對女王的無盡懷念。

▲▼威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦與哈利王子夫婦久違同框，於溫莎堡向弔唁的民眾致意。（圖／路透社）

女王伊莉莎白二世8日辭世，凱特王妃9日被目擊開車接3個兒女放學，身穿高領黑上衣，戴著黑墨鏡與珍珠耳環，一臉哀戚。10日她於溫莎堡公開亮相，也戴上同副珍珠耳環，被視為「哀悼珠寶」，此傳統源起自維多利亞女王時期，女王在丈夫阿爾伯特親王逝世後，長達40年都穿黑色衣服搭配黑色，象徵眼淚的珍珠從此成為王室弔唁親人的重要首飾，去年女王伊莉莎白二世送別丈夫菲利普親王，也戴珍珠向摯愛告別。

▲▼威廉王子夫婦 。（圖／路透社）

▲威廉王子親切與民眾互動，一身黑洋裝的凱特戴同副珍珠耳環現身。（圖／路透社）

昨威廉王子夫婦「遞橄欖枝」，親自邀請哈利王子夫婦一起向聚集在溫莎堡外弔唁女王的民眾致意，是自2020年哈利王子與梅根馬可宣布卸下英國王室資深成員身分移居美國後，兩對夫婦首度於公開場合同框，被視為兄弟倆破冰的第一步。

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關鍵字：

威廉王子, 凱特王妃, 哈利王子, 梅根馬可

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