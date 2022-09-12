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星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲連假首個工作日，星巴克再推買一送一，限制不少要仔細看好。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋連假後的第一個上班日，星巴克已經準備好了，9／12起一連兩天，推出買一送一相關優惠，讓星迷好好對付一下連假開工日的雙倍憂鬱，除星巴克之外，伯朗與怡客也在開工日祭出買一送一，好好喝杯咖啡迎接之後的挑戰吧！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克
星巴克9／12與9／13一連兩天推出星光好友分享活動，從下午4點至晚上8點進店消費，購買兩杯特大杯相同風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待，請注意其優惠項目「不包含」星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人至多買二送二。

所以請記得「下午4點到晚上8點」、尺寸需點「特大杯」，以及以上品項沒在優惠範圍，此外車道服務、機場高鐵與大部分風景區門市、部分特定門市也未提供此優惠，記得可先向要去的店家確認。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

怡客咖啡
怡客咖啡則在9／12限定當天，祭出全台門市「全品項買一送一」，消費者可任選2款飲料，其中價低者由怡客招待，使用限制包含優惠不可併用、外送平台不適用，無論是經典美式或是大甲香芋豆奶、黃金蕎麥茶或爽口西柚茶都可享優惠喔。

▲星巴克買一送一,怡客。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館
伯朗咖啡館則在9月續推卡友獨享飲品買一送一，針對9月份的每週一9／12、9／19、9／26，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎咖啡
路易莎近期也推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，9／1至10／31黑卡特價120元，現省80元價差，此外，也與農糧署合作推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，選擇台灣產的五穀雜糧製作，原價75元，9／8至10／4期間限定優惠價65元。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 怡客, 路易莎

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