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「護手霜富翁」必收藏的5款單品　獨特花香、全身都能擦當然要收！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

護手霜是每個女孩幾乎都會隨身攜帶的小物，不僅可以滋潤手部肌膚，還可以用來擦身體乾燥的部位，甚至還能用來作為補妝前的打底，真的相當實用，以下就盤點多款厲害的護手霜單品，經常會有乾燥問題的女孩，一定要入手。

＃雅詩蘭黛 頂級香氛奢潤護手霜

▲護手霜,雅詩蘭黛,Jurlique,L`OCCITANE,歐舒丹,BYREDO,snow fox。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛旗下頂級的雋永工藝探索香氛系列，推出頂級香氛奢潤護手霜，豐盈絲滑的乳霜質地，擁有長效持香的特色，可以持續地散發出迷人香氣，而且不容易撞香，同時滋養呵護肌膚，展現出細緻柔滑的膚況。

＃Jurlique 2022玫瑰護手霜·花露漫舞限定版

▲護手霜,雅詩蘭黛,Jurlique,L`OCCITANE,歐舒丹,BYREDO,snow fox。（圖／品牌提供）

要提到護手霜，絕對不能錯過的就是Jurlique的單品，細緻滋潤的質地，一抹就可以立刻吸收，迅速轉化為滋養雙手的養分，淡雅的玫瑰香氣絕對能擄獲每個女孩的少女心，這次更與「花藝鬼才」井上羅來（Raku Inoue）合作，運用5色彩蝶象徵來自Jurlique澳洲自家農場的5大活機玫瑰，包裝相當精緻。

＃L’OCCITANE 桂花護手霜

▲護手霜,雅詩蘭黛,Jurlique,L`OCCITANE,歐舒丹,BYREDO,snow fox。（圖／品牌提供）

以公平交易模式取得的桂花，搭配經典的乳油木果油萃取，淡雅清甜的香味，是歐舒丹裡面少見的香調，很適合「護手霜富翁」買來收藏，小小一條的設計放進小廢包也是很方便，隨時隨地補擦塗抹，保持雙手水嫩滋養。

＃BYREDO 無人之境護手霜

▲護手霜,雅詩蘭黛,Jurlique,L`OCCITANE,歐舒丹,BYREDO,snow fox。（圖／品牌提供）

2022年限定包裝的BYREDO無人之境護手霜，運用土耳其玫瑰、粉紅胡椒、覆盆子、紙莎草等香氛，宛如隨風飄逸的玫瑰花瓣，自由自在、無所拘束的氛圍，同時又有精細的層次與香氣，再次展現出花朵的純粹綻放。

＃Snow Fox 維他命護手霜

▲護手霜,雅詩蘭黛,Jurlique,L`OCCITANE,歐舒丹,BYREDO,snow fox。（圖／品牌提供）

採用澳洲精油與新型態結構的維他命E成份，打造出全新維他命護手霜系列，淡雅的柑橘橙花香氣，清爽消暑又不會黏膩，輕輕鬆鬆就可以快速吸收，蛋型的包裝設計拿在手上可愛有型，讓人忍不住想要收藏。

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關鍵字：

護手霜, 雅詩蘭黛, Jurlique, L’OCCITANE, 歐舒丹, BYREDO, snow fox

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