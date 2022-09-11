柚子控注意！營養師：多吃無益，以下「6種人」應小心

▲營養師分享8分滿碗（飯碗）柚子熱量約為60大卡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

中秋連假你也在天天吃柚子嗎？營養師高敏敏分享，柚子營養價值雖高，但若你為以下6種人必須適量食用，多吃對身體無益！

#腎臟疾病患者

營養師高敏敏提及，柚子鉀含量高，若為腎臟病、腎功能受損者，較難代謝過多的鉀。

#易胃食道逆流的人

若為腸胃不適，容易胃食道逆流的人，柚子會刺激胃酸分泌，較容易造成身體不適。

#糖尿病、需控制血糖的人

別以為柚子營養價值高就可多吃，高敏敏分享一顆柚子糖分大於3份水果量，因此若為糖尿病友須特別注意攝取份量，以免血糖飆高。

#易手腳冰冷者

柚子偏寒涼，若你平時手腳就容易冰冷，建議淺嚐即可，吃過量容易造成身體不適。

#消化道虛弱者

若你腸胃道本來就偏敏感，建議不要吃太多，可能會增加腹瀉機率。

#服藥中

若你為服藥中，建議柚子和服藥應間隔一定時間，因為柚子的中呋喃香豆素，會抑制代謝酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度過高。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

除了以上6類人應少吃，其實柚子富含營養，大部分人都可安心食用，像是內含膳食纖維能幫助排便超順暢、增加飽足感；天然果膠能清管路、降低血膽固醇；維他命C幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質；維他命B1.B2更能提升代謝力。