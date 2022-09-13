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只要1980元！住喜來登大飯店、吃十二廚下午茶　再去宜蘭玩到爽

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文／C編

想要出去放鬆遊玩，但又懶得規劃行程，跟團會是不錯的選擇，「Her森森」推出「北台灣團車2日單人券，住喜來登饗十二廚下午茶」，原價9900元、特價1980元，超划算的價格，直接入住五星級飯店，當然是最優秀的選擇。

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▲喜來登,十二廚,下午茶,旅遊,Her森森,。（圖／Her森森）

▲北台灣團車2日單人券 住喜來登饗十二廚下午茶，原價9900元、特價1980元，點我購買

這次推出的套裝行程，是入住台北喜來登大飯店，並且享用十二廚下午茶吃到飽，館內提供五星級的設施與服務，裡面擁有各種古典風格的藝術品及古董，展現出極致奢華的氛圍，同時也有中國風的文化藝術在其中，讓人能享受到充滿文化底蘊的知性氛圍。

搭配十二廚的下午茶，位於喜來登大飯店的17樓挑高場域，中庭採用玻璃天幕的設計，非常具有奢華感，提供來自世界各地的珍饌與寒舍集團名菜，提供多元又新鮮的食物饗宴，劃分為沙拉區、日式料理區、中華、西洋、東南亞風味、海鮮料理等美食區，當然很值得一吃。

吃飽喝足的享受完之後，隔天將前往宜蘭，感受一下當地的特色景點，包括：烏山朝日濱海拉拉車、三星蔥油餅DIY、林美石磐步道、羅東林業園區、搭電動鴨母船遊冬山舊河道、虎牌米粉觀光工廠、炒米粉DIY等等，行程滿檔，充實又好玩。

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▲喜來登,十二廚,下午茶,旅遊,Her森森,。（圖／Her森森）

▲北台灣團車2日單人券 住喜來登饗十二廚下午茶，原價9900元、特價1980元，點我購買

「Her森森」推出「北台灣團車2日單人券，住喜來登饗十二廚下午茶」，原價9900元、特價1980元，非常適合想要度假，但又不想要自己開車、安排行程的人，只要報名參加，就可以吃飽喝足玩到爽，當然一定要加入。

關鍵字：

喜來登, 十二廚, 下午茶, 旅遊, Her森森

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