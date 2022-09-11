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別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力

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記者李薇／綜合報導

男女交往戀愛的時候，大部分的女孩都會因為戀愛沖昏了頭，為對方付出所有，但最後卻沒有辦法增進兩人之間的感情，反而還導致分手；以下盤點3個戀愛應該擁有的技巧，能讓彼此感情加溫的同時，又擁有自己的個人魅力。

▲戀愛,男女,感情,交友。（圖／pexels）

＃有自己的相處節奏

很多女生有了男友之後，就沒有了自己，什麼事都是順從男生的生活模式、社交範圍在走，完全沒有自己的空間跟想做的事情，其實這樣是不好的，應該擁有自己過生活的節奏，還有社交生活， 一但妳依附對方久了，對方就會覺得「反正都會順著我」，漸漸不把妳放在心上，反之若讓對方有一種摸不透、抓不著的感覺，才會更吸引男性。

▲戀愛,男女,感情,交友。（圖／pexels）

＃有自己的立場

談戀愛的時候，多數女孩都會心口不一，明明很開心卻裝淡定，或是不開心的時候，裝作自己很大度的模樣，讓對方需要花很大的精力去探究妳的內心真實想法，久而久之就會疲乏；與其這樣，不如開心的時候就清楚的表達出來，了解彼此的界線跟真實感受，減少猜忌，也會讓對方知道哪些狀況該避免、懂得相處的界線。

▲戀愛,男女,感情,交友。（圖／pexels）

＃懂得為自己

妳必須清楚的知道想從對方那裡獲得什麼，並且引導對方去做，讓對方心甘情願的為妳付出，很多女生沒辦法抓住男友的心，就是因為搞不清楚自己想要什麼，只會一味的付出或是亂發脾氣，久而久之對方習慣妳的付出，或是總陷入吵假的氛圍，就會乾脆不想處理，甚至看輕妳的貢獻。

關鍵字：

戀愛, 男女, 感情, 交友

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