史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到

▲19歲西班牙新星卡瑞茲開心捧著美國公開賽冠軍獎盃，亮出勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

不得不說名錶龍頭勞力士（Rolex）選擇代言人眼光精準，剛簽下的19歲西班牙新星艾卡瑞茲（Carlos Alcaraz），今晨於四大滿貫賽之一的美國網球公開賽，以3比1的盤數擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），奪下第一座大滿賽冠軍獎盃，也坐上世界第一寶座，成為史上最年輕球王，他開心捧著獎盃，手腕上的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶也跟著搶鏡，是市場上「超定價」才搶得到的夯錶。

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，485,000元。（圖／勞力士提供）

新出爐的網球球王艾卡瑞茲，不僅日常戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，奪人生首座大滿貫獎盃的榮耀時刻也戴同款錶，此計時腕錶是專為耐力賽車手而生，配有黑色面盤、黑色Cerachrom測速外圈，是炙手可熱的錶款，因此勞力士雖定價485,000元，但市場上已炒到80萬甚至上百萬元。

▲艾卡瑞茲贏得美網冠軍當下，開心躺地慶祝。（圖／路透社）

艾卡瑞茲不僅追隨前輩費德勒（Roger Federer）腳步，成為勞力士代言家族的一份子，他也被運動品牌NIKE力捧，無論日常訓練或比賽，全身上下行頭全被包了，他奪下美網冠軍之際，NIKE第一時間於官方IG恭喜他坐上網壇第一寶座，雙方合作情誼不言可喻。

►前「性感王」搶戴LV限量錶 附迷你行李箱更添收藏價值

►周杰倫畫作前秀14萬新錶 網友讚帥喊他「藝術倫」