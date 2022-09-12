丹麥女王「媽媽牌」珠寶加身慶登基50周年　洩對母親的愛與思念

▲丹麥女王瑪格麗特二世於慶祝登基50周年音樂會上，佩戴母親傳承的丹麥之花鑽石冠冕與18世紀的鑽石項鍊。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，遠房表妹丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II）成為歐洲在位時間最長的君主，也是世上唯一在位的女王，上周六（10日）丹麥原定要盛大慶祝她登基50周年，但因英女王過世她決定縮減規模，僅保留皇家劇院的表演、晚宴與教堂儀式，她連換兩套造型都搭配「情感珠寶」，均來自瑞典王室的母親英格麗王后傳承或送給她的禮物，洩露對母親的愛與思念。

▲丹麥王儲弗德里克（右）、王儲妃瑪麗（左），帶著兒子克里斯汀王子與女兒伊莎貝拉公主盛裝出席慶祝晚會。（圖／路透社）



82歲丹麥女王瑪格麗特二世出席登基50年慶祝音樂會與晚宴時，身穿紅色禮服，搭配王室自18世紀傳承的古老鑽石項鍊，髮際上的閃亮髮飾是母親1950年代委託珠寶商製作於1985年傳給她的丹麥之花鑽石冠冕，正職是女王、「業餘」是藝術家的瑪格麗特二世發揮改造精神，請珠寶工匠將冠冕修改為三節式，搭配起來更具彈性，可有別於一般冠冕立於頭上，能完美服貼於她高高梳起的髮髻。

▲丹麥女王瑪格麗特二世一身紅色套裝搭配代表她小名的雛菊造型鑽石耳環、胸針，登上皇家艦艇。（圖／路透社）

隔日丹麥女王瑪格麗特二世登上皇家艦艇、出席教堂儀式等活動，她換上紅色套裝與花卉洋裝，別上她60歲生日時母親送的鑲鑽雛菊造型胸針，背後傳承著三代深刻感情，胸針是英格麗王后1935年以瑞典公主身分嫁入丹麥王室的結婚禮物，而上面的鑽石原屬於英格麗公主早逝的母親，恰好瑪格麗特二世的小名「Daisy」正是雛菊，因此讓她格外珍惜；有趣的是她於1940年誕生時，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）特別以她的小名創作小雛菊造型的Daisy系列珠寶獻上祝福，成為她與媳婦王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary of Denmark）日常經常佩戴的珠寶。

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