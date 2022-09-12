fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

>

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴新造型曝光。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴擁有高顏值，每每公開露面都是矚目焦點，近日她以一套「黑色星空禮服」出席活動，上半身以閃鑽包覆姣好身材，罕見破尺度曬出美胸，下身則使用堆疊裙襬營造公主氛圍，成為又一經典造型。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴穿上Stefan Djokovich 2022秋冬系列黑色禮服。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴日前出席腕錶品牌活動，恰好接近中秋時節，特別選中了Stefan Djokovich 2022秋冬系列黑色禮服，猶如從童話故事中走出一般，以漆黑的裙身象徵夜晚，耀眼的閃鑽肩帶一路包裹到胸前，帶來華麗的繁星效果，襯托出她的豐滿身材。視線向下看，裙襬的輪廓處理上非常有特色，以抓皺、收緊帶來戲劇性的堆疊效果，使得整體造型在柔美中多了一絲個性。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲網友大讚迪麗熱巴造型「封神」。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

而迪麗熱巴腳踩法式鞋履品牌Roger Vivier flower strass 鑽扣高跟鞋相呼應，從頭到腳皆是亮點，工作室也PO出一系列精修美照，迪麗熱巴以紅唇搭配兩側瀏海修飾精緻臉蛋，舉手投足展現撩人姿態，讓粉絲大飽眼福。

關鍵字：

迪麗熱巴, 大陸, 女星, 造型, Stefan Djokovich, 2022, 秋冬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到 別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力 跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍 安海瑟薇現身美網觀眾席造型太絕！　白襯衫「綁出女神比例」零失誤 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面