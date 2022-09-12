迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線





▲迪麗熱巴新造型曝光。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴擁有高顏值，每每公開露面都是矚目焦點，近日她以一套「黑色星空禮服」出席活動，上半身以閃鑽包覆姣好身材，罕見破尺度曬出美胸，下身則使用堆疊裙襬營造公主氛圍，成為又一經典造型。

▲迪麗熱巴穿上Stefan Djokovich 2022秋冬系列黑色禮服。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴日前出席腕錶品牌活動，恰好接近中秋時節，特別選中了Stefan Djokovich 2022秋冬系列黑色禮服，猶如從童話故事中走出一般，以漆黑的裙身象徵夜晚，耀眼的閃鑽肩帶一路包裹到胸前，帶來華麗的繁星效果，襯托出她的豐滿身材。視線向下看，裙襬的輪廓處理上非常有特色，以抓皺、收緊帶來戲劇性的堆疊效果，使得整體造型在柔美中多了一絲個性。

▲網友大讚迪麗熱巴造型「封神」。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

而迪麗熱巴腳踩法式鞋履品牌Roger Vivier flower strass 鑽扣高跟鞋相呼應，從頭到腳皆是亮點，工作室也PO出一系列精修美照，迪麗熱巴以紅唇搭配兩側瀏海修飾精緻臉蛋，舉手投足展現撩人姿態，讓粉絲大飽眼福。