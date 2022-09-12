珍妮佛勞倫斯產後首個紅毯美翻！　私服低胸洋裝捧出深溝更辣

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）於上週末出席多倫多國際影展（Toronto International Film Festival，簡稱TIFF）新電影《Causeway》首映式，此為她產後的首個紅毯，久違的穿上大禮服，以一襲透視黑裙再次驚艷眾人；另外，珍妮佛勞倫斯9日現身紐約街頭，私服低胸洋裝捧出深溝，又辣又展現了時髦風範。

▲珍妮佛勞倫斯產後首個紅毯造型。（圖／路透）



珍妮佛勞倫斯在今年2月生下孩子後一直保持低調，對外相當保護孩子們的隱私，直到日前才公開孩子性別是男生、小名叫做CY。

為宣傳新電影《Causeway》，珍妮佛勞倫斯於上週末出席了首映式，這是她產後第一個大型的公開紅毯活動，久違亮相鏡頭前，絕對是要華麗復出，她身穿DIOR 2022秋冬高訂服亮相，皺褶的平口紗裙自帶高級氣場，下半身全透視的面料更讓她整雙腿都被看光，搭配一頭金色長捲髮，用她招牌的性感驚艷紅毯。

▲珍妮佛勞倫斯於紐約街頭現身的私服造型又辣又時髦。（圖／CFP）



在珍妮佛勞倫斯公開現身前，她的私服就經常成為媒體的焦點，日前她以一身時髦的打扮出現在紐約街頭，有別於平時休閒的穿搭，這回她的私服選穿SIMONMILLER低胸黑色裙裝，並搭配同牌搶眼的金色手袋與綠色跟鞋，且難得秀胸前深溝讓粉絲一飽眼福，又辣又時尚。

►子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

►「白寡婦」窒息式神顏稱霸紅毯！ 駕馭鮮紅裙裝美成一朵玫瑰花