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貝拉哈蒂德逛書店超時髦！肩上BV「限量Strand皮革包」文青必收

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▲BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 為紐約最著名的書店The Strand 打造皮革托特包。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周正在舉行中，各個品牌都以自己的方式獻上與當地最緊密的連結，而BOTTEGA VENETA則為紐約知名地標「THE STRAND書店」打造了3款精品級別的限量手袋，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也悄悄上肩演繹，最時髦的書店穿搭已經誕生。

▲BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲限量包款即日起於Bottega Veneta 紐約SOHO區專門店獨家販售；9月15日於Bottega Veneta官網販售 。（圖／品牌提供）

THE STRAND是Matthieu Blazy每回造訪紐約的必經之地，書店匯集萬物的包容性與品牌調性一致，終於在紐約時裝周促成了此次合作。雙方攜手對最標誌性的Strand托特包，推出限量皮革款式，包括素色黑、黃皮革，還有經典編織元素構成的純黑款式，包身皆飾上THE STRAND標示增加辨識度，採取限量發售。品牌更策劃一場書店內的晚宴，並推出Matthieu Blazy個人精選藏書的策展，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也受邀參加，只見她換上輕鬆的丹寧套裝，肩背限量包款出席這場盛會，為大家演繹最愜意的書店Look。

此外，紐約知名攝影家Stephen Shore為此計畫拍攝視覺形象圖，定格下書店安靜的一角，同時邀請《The New York》以幽默生動的黑白插畫帶出彩色包款，成為另類行銷方式。

▲BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲The New York 紐約客繪製一系列漫畫插圖 。（圖／品牌提供）

貝拉哈蒂德也在日前紐約時裝周FENDI BAGUETTE 25週年大秀上亮相，她以機能性的連身套裝，搭配手中價值14萬美金（約台幣432萬）的Tiffany藍色鱷魚皮BAGUETTE登上伸展台，性感華麗演繹品牌與Tiffany & Co的合作系列，狂吸眾人目光。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, THE STRAND, Matthieu Blazy

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