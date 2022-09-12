楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

▲楊冪官方工作室於微博釋出慶祝楊冪36歲生日以及出道20週年的美照圖輯。（圖／翻攝自微博）



記者王則絲／台北報導

大陸一線女星楊冪12日迎來36歲生日，同時也是她出道20週年的紀念日，官方微博特別釋出預拍的美圖與粉絲們一起慶生，只見楊冪穿上一身黃色大禮服，勾出唯美S曲線，顯現寵粉的心；下秒楊冪則是與好友遊山慶生，一件私服小背心又讓她的傲人身材成為話題。

▲楊冪以一身黃色的禮服呼應「蜜蜂」（楊冪粉絲名稱）。（圖／翻攝自微博）



楊冪近日除捲進李易峰醜聞，還謠傳將單飛離開合作多年的經紀公司，對此雖然官方還沒有明確說法，但各方臆測一直都在熱搜上，可謂人紅是非多。

不甩這些流言蜚語，楊冪官方工作室向粉絲們分享生日以及出道20週年的喜悅，寫道：「我16歲就當演員了，20年只做這一件事。」美照圖輯中，楊冪身穿Giambattista Valli 2022的秋冬高訂禮服，貼身的皺褶紗裙勾出唯美Ｓ曲線，浮誇裙襬則增添氣勢，再度展現了驚人的時尚資源，而這回選穿亮麗黃色，其實也是為了呼應「蜜蜂」（楊冪粉絲名稱），足見她的貼心與寵粉。

▲楊冪與好友張大大一同遊山，私服洩好身材。（圖／翻攝自微博）



這天楊冪亦出現在好友張大大的祝福貼文當中，與好友兩人私下遊山踏青的楊冪，僅簡單的以小背心搭配吊帶牛仔褲，完成低調的私服穿搭，但一個「吊帶褲不穿好」的小動作，又讓楊冪傲人的好身材成為焦點。

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