fb ig video ETtoday search mobile

楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

>

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪官方工作室於微博釋出慶祝楊冪36歲生日以及出道20週年的美照圖輯。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

大陸一線女星楊冪12日迎來36歲生日，同時也是她出道20週年的紀念日，官方微博特別釋出預拍的美圖與粉絲們一起慶生，只見楊冪穿上一身黃色大禮服，勾出唯美S曲線，顯現寵粉的心；下秒楊冪則是與好友遊山慶生，一件私服小背心又讓她的傲人身材成為話題。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪以一身黃色的禮服呼應「蜜蜂」（楊冪粉絲名稱）。（圖／翻攝自微博）

楊冪近日除捲進李易峰醜聞，還謠傳將單飛離開合作多年的經紀公司，對此雖然官方還沒有明確說法，但各方臆測一直都在熱搜上，可謂人紅是非多。

不甩這些流言蜚語，楊冪官方工作室向粉絲們分享生日以及出道20週年的喜悅，寫道：「我16歲就當演員了，20年只做這一件事。」美照圖輯中，楊冪身穿Giambattista Valli 2022的秋冬高訂禮服，貼身的皺褶紗裙勾出唯美Ｓ曲線，浮誇裙襬則增添氣勢，再度展現了驚人的時尚資源，而這回選穿亮麗黃色，其實也是為了呼應「蜜蜂」（楊冪粉絲名稱），足見她的貼心與寵粉。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪與好友張大大一同遊山，私服洩好身材。（圖／翻攝自微博）

這天楊冪亦出現在好友張大大的祝福貼文當中，與好友兩人私下遊山踏青的楊冪，僅簡單的以小背心搭配吊帶牛仔褲，完成低調的私服穿搭，但一個「吊帶褲不穿好」的小動作，又讓楊冪傲人的好身材成為焦點。

►珍妮佛勞倫斯產後首個紅毯美翻！　私服低胸洋裝捧出深溝更辣

►雅詩蘭黛小棕瓶加大版2入一起帶 激殺價$5580

►子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

關鍵字：

楊冪, 生日, 出道, 36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到 別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力 跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍 安海瑟薇現身美網觀眾席造型太絕！　白襯衫「綁出女神比例」零失誤 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面