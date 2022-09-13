常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

▲喝水塑膠瓶裝水可能會在體內累積更多環境賀爾蒙。（圖／PEXELS、unsplash、StockSnap）

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許多人都聽過環境賀爾蒙，但卻不了解其實它與我們生活息息相關，臨床上有研究發現，肥胖者體內的環境賀爾蒙比非肥胖者還高，它是一種內分泌干擾物，而它來自許多食物與生活用品的接觸，漸漸累積在我們體內，包括一次性塑膠水瓶、玩具、化妝品、食品添加物等都是主要來源。

近年因疫情關係，許多民眾會使用外送服務，其包裝的塑膠袋、飲料紙杯等，都含有環境賀爾蒙，其他如塑膠製品、建築裝潢、防曬乳、化妝品、清潔劑、寶特瓶、熱感應紙、罐頭塗層動物飼料甚至是鞋底，都可能是主要的接觸來源。

而幾種習慣可能導致身體累積的環境賀爾蒙，比未有這些習慣的人多，包括經常外食且使用塑膠袋裝熱食、常用紙杯喝飲料、常喝寶特瓶或塑膠瓶裝水、每日飲水量過地、很少吃蔬菜、幾乎不運動等等，而工作常常接觸塑化劑、清潔劑或有機化工原料的人也要注意。

若擁有以上的習慣的民眾，也建議多攝取8種食物，幫助身體排毒與抗發炎：

深海魚、海鮮

深海魚含不飽和脂肪酸，對降低體內三酸甘油脂有幫助，其他帶骨的海鮮如小魚乾、蝦等，可以補充鈣與維生素D。

全穀類

全穀類包括糙米、燕麥等等，含有礦物質與維生素B，可提高新陳代謝。

蔬菜

白綠花椰菜、高麗菜、甘藍等等都富含纖維素，幫助排便與降低環境賀爾蒙吸收。

各式菇類

香菇、杏鮑菇、金針菇、黑白木耳、蘑菇等內的多醣體，可提升免疫力，促進肝臟對環境毒物的代謝。

海藻

富含碘、鈣、鐵、維生素B的海藻類，可以平衡賀爾蒙，促進代謝，包括海帶、海藻、紫菜等都可攝取。

堅果

堅果含有必需脂肪酸、維生素與鎂，可以保護心血管與平衡賀爾蒙，但含油量較高，不能吃多，每天一至二湯匙的份量即可。

水果

水果簡單易食用，包括蘋果、櫻桃、蔓越莓等富含纖維，可促進排便還能抗氧化。

水

多喝水可以促進代謝，幫助身體毒物排出，此外綠茶含有的綠茶多酚可利尿、促進排毒。

其他包括養成良好的生活習慣，不爆食且多運動，有時記得要曬曬太陽，促進排汗也能幫助排除身體毒素，曬太陽還能讓身體合成維他命D，可平衡體內賀爾蒙。