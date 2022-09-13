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吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

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文／女子學

吉卜力工作室的神作之一《神隱少女》，在不少人心中有著不可抹滅的地位；每當主題曲響起，悠揚的樂聲便引領觀眾回溯到千禧年，隨著白龍和千尋徜徉於雲海，牽起一幕幕經典場面。

21年後的現在，《神隱少女》於9/8重返大銀幕，為「高畑勳影展」帶來的2022吉卜力熱潮，藉好友宮崎駿之作劃下完美的句點。也帶領影迷們回到「少女」時代，再次與千尋一同大膽冒險、感受溫暖感受愛。

▲盛開的花叢，也象徵著對白龍的感情逐漸萌芽。（圖／甲上娛樂，下同）

「千萬不可以丟失自我！」

電影中湯婆婆會奪走人的姓名，而人一旦忘記了姓名，將永遠回不去屬於自己的世界。名字的概念如同人的本質；湯婆婆及錢屋則是社會黑暗的縮影。當我們苟活於社會角落時，若被金錢、名利等慾望薰心，便會陷入油汙泥沼之中無法脫身，看似安然存活於世，實而遺忘自己的本質，同流合汙成為社會中的另一道濁流，沉溺於其中，再也回不去。

▲無臉男的表現方式或許錯誤，卻也很真誠

無臉男的設定，是在繁華絢爛的神明世界中，一個平淡無奇，連表情、身分都沒有的黑影。遇見純真的千尋後，人性的暖流注入了空洞的內心，總是蜷曲於陰暗角落的他，漸漸向陽而生。想與千尋做朋友的無臉男，進入油屋後學習了錯誤的價值觀，認為只要有錢所有人都會投其所好，因而偽裝成任人予取予求的暴發戶，期望用這扭曲的價值觀「收買」千尋，卻沒意識到自己的型態已變得噁心迂腐。直到最後千尋再次提醒他，無臉男才褪去虛偽的標籤，回到自己真正的模樣。

▲不發一語的空白，卻道盡了千言萬語

編輯最有感的一幕是無臉男和千尋共乘電車的畫面，在此刻平靜的海和車廂襯托出無臉男的「無」。他似乎回到最初那毫無存在感的型態，但內在並非空洞，而是一種在嘗試、成熟之後，再回歸內心感受到的「空」。

▲總是佯裝堅強的千尋，內心也渴望他人的照顧

這個世界很複雜，但總有人會對你伸出援手

在龍蛇雜處的湯屋中，看似所有人都貪財圖利，但也有不少人善解人意，主動伸出援手：像是最經典的鍋爐爺爺，雖然是童話中代表邪惡的蜘蛛形象，但在《神隱少女》中卻成了願意伸手環抱、提供溫暖的爺爺；在湯屋中同為人形的小伶，有別於青蛙、蟾蜍的勢利行為，反倒是個看似無情，卻十分溫暖的存在，且願意冒著生命危險，幫助千尋逃脫這個世界。或許，小伶挑戰世俗、奮不顧身地幫忙，也是將自己某一部分冀望在千尋身上，期盼她能完成自己的心願吧！

▲看似奇形怪狀的神明，也都有著可愛的一面

令編輯感到格外溫暖的，則是一群非常小的人物，像是帶千尋上電梯的御白樣，乍看之下是個可怕的跟蹤狂，但卻不發一語地保護著千尋，而且在後面湯屋的兩三個鏡頭中，都可以看到它在鏡頭中的一角幫千尋歡呼，超級反差萌的形象真的一秒圈粉。

還有在錢婆婆家幫助他們引路的路燈，每走兩三步便停下腳步，回頭關照千尋有無跟上，任務達成後再變回一盞燈高掛在門廊上，最後離開時還很開心地跟千尋和白龍揮手道別。這些看似微不足道的滴水之恩，其實都造就了千尋，也是讓《神隱少女》這部片，在觀眾心中湧起一點微溫的元素。

《神隱少女》陪伴我們從千禧年走到了現在，影迷也從青澀的少女成了獨當一面的大人。或許在歷經社會風霜的洗禮後的我們，再次回顧這部20年前的作品，更感受到了「不要忘記自己的名字」這句話背後的意義。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 神隱少女, 吉卜力

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