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安海瑟薇現身美網觀眾席造型太絕！　白襯衫「綁出女神比例」零失誤

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▲安海瑟薇（Anne Hathaway） 。（圖／路透）

▲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）現身美網觀眾席。（圖／路透）

記者鮑璿安／ 外電報導

當時尚圈目光轉往紐約時裝周時，好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）出席美國網球公開賽成為另一個焦點，她再次以零失誤造型亮相，運用Polo Ralph Lauren單品營造出輕便的觀賽打扮，尤其是鮮亮的檸檬黃裙裝瞬間提升質感，優雅不費力就獲得好評。

▲安海瑟薇（Anne Hathaway） 。（圖／路透）

▲安海瑟薇（Anne Hathaway） 。（圖／路透）

▲安海瑟薇運用Polo Ralph Lauren棉質襯衫巧妙搭配檸檬黃長裙 。（圖／路透）

安海瑟薇是外界公認高衣Q女星，此次與老公亞當舒爾曼（Adam Shulman）一同受邀觀看美網男單決賽，她穿上Polo Ralph Lauren棉質襯衫搭配檸檬黃長裙亮相，原本是兩件安全牌單品，但經過她獨特的穿法後截然不同了。安海瑟薇將襯衫系在腰間、並捲起袖口，營造出悠閒度假風情，下身的裙裝則飄逸感十足，襯托出姣好的身材比例，完美的兩件式造型誕生了。

此外，安海瑟薇肩背Ralph Lauren Ricky 水桶包，搭配她的愛鞋品牌義大利鞋履Aquazzura 旗下Dr. Barbara Sturm高跟涼鞋，獨特的交叉細節呈現於腳上，無論是色系或是輕盈輪廓都巧妙呼應衣著，低調不失女星氣場，為大家衣櫃中常出現的單品示範了更多可能性。

關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathaway, Polo Ralph Lauren

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