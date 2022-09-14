重溫初戀的酸甜滋味！《初戀慢半拍》讓我們再次為愛學習、為愛感動

文／女子學

「初戀是一個相當魔幻的過程，沒有經歷這過程的話，你不會長大的。」這是《初戀慢半拍》導演陳駿霖，為「初戀」所下的一種註解。尚未談過戀愛時，我們總懷抱著各種想像，無論是幻想與真命天子（女）的不期而遇，或者和某位心儀對象譜出戀曲，都象徵著對愛情的期待和渴望。

獲選為今（2022）年度台北電影節的開幕片《初戀慢半拍》，是陳駿霖導演繼《一頁台北》、《明天記得愛上我》的第三部電影長片，描述個性詭異、不擅與異性相處的母胎單身男孩小洪（柯震東 飾），對因緣際會認識的大姐姐樂樂（徐若瑄 飾）一見鍾情，透過他單純笨拙，卻又可愛真誠的表現，帶領觀眾再次重溫初戀的複雜滋味。



▲徐若瑄、柯震東的「近距離對看戲」超曖昧。（圖／甲上娛樂提供，下同）



也許我只是妳生活中的一部分，但妳卻是我的全部



從小受媽媽美玲（于子育 飾）過度保護的小洪，是個做什麼事情都「慢半拍」的人，導致已經 30 歲的他仍未談過戀愛，在異性面前的古怪表現，讓他成為戀愛絕緣體。直到遇見了旅館副理樂樂，她的善良和溫柔恰巧拉了小洪一把，更帶著他去體驗從前沒有想像過的生活；另一方面，樂樂也因為小洪的出現，使原本孤單的生活有了曙光。

小洪對樂樂是真真誠誠的愛，他可以不斷花錢點台同一個小姐，只為見樂樂一面，也可以找盡各種理由躲開媽媽的控管，只為送樂樂回家。或許，小洪只是樂樂空洞世界裡的一抹慰藉，僅只是生活上的一部分，但對小洪而言，樂樂便是他的全世界。

▲徐若瑄、柯震東牽手浪漫共舞。

任何階段或時期，我們都因愛而溫柔、因愛而學習

「看著我的眼睛跟我說一次：『我很好，女生都會喜歡我』」。看著天真善良的小洪，因為老實遲鈍的個性從未體驗愛情，熱心的樂樂邀請他到酒吧，鼓勵他要對自己有自信，相信自己的與眾不同。面對小洪對的溫暖，樂樂投以善意回饋，除了格外珍惜與小洪的特殊情誼外，更藉由彼此的相處，重審自己與兒子偉傑的母子關係。

▲控制狂媽媽于子育發現兒子柯震東愛上徐若瑄，暴怒登門阻止戀情發展。



而站在小洪母親美玲的角度，過度的綑綁和關照，不僅會限制孩子的生活圈，更會阻礙他的人際發展。作為母親，時常會以「我是為你好」的角度，對孩子投以各種限制，看著最愛的兒子為了樂樂不惜對她大吼、發洩不滿，或許從某種程度來看，亦是讓美玲學習到母愛的詮釋和表現，不一定只有限制與束縛。

歷經初戀洗禮後，慢慢長成自己喜歡的樣子

我們都知道，多數的初戀，總是不如大家所想的那麼完美、那麼長久。就像小洪原先以為和樂樂的關係可以綿綿不絕，但卻忽略了許多現實層面。至於樂樂的立場，即便喜歡小洪的陪伴，可是在年齡和道德間的隱形枷鎖，也讓她無法再往前跨一步。

▲柯震東將母胎單身男孩的初戀悸動演的讓人既心動又心疼。



這段如曇花一現的關係，使小洪真真切切「長成」了一個大人，往後看世界的角度、與人相處的進退、表達自我方式，勢必會為他帶來新的轉折和改變。或許，初戀的結果不盡理想，卻依然能在這之間學習，慢慢造就自己喜歡的樣子。

觀賞《初戀慢半拍》的過程中，編輯腦海裡閃過許多關於初戀的點點滴滴，情緒並非起伏洶湧，而是那淡淡的，有點苦又有點甜的滋味，教人著實懷念。2022年暑假尾聲，《初戀慢半拍》來得剛剛好，更同時象徵著一個時期的開始或結束，讓觀影後的觀眾自行想像並定義。

延伸閱讀

奮不顧身成為你喜歡的樣子。電影《打噴嚏》：就算不是超級英雄，我也要為了你勇敢

菅田將暉、有村架純主演。《花束般的戀愛》：在成長現實中葬送浪漫，致每段未能圓滿的情愛關係。

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/