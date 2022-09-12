PRADA代言人又出事！繼鄭爽後與李易峰解約　網同情：有夠倒霉

記者王則絲／台北報導

大陸男星李易峰近日爆出多次嫖娼被警方行政拘留，消息曝光後隨即引爆微博，男神形象瞬間跌落谷底，手頭上至少14個代言火速切割，其中代言精品PRADA也在第一時宣布與李易峰結束合作關係，為繼鄭爽後再度解約的對象，關於PRADA的代言人選屢出醜聞，掀起網友們熱論：「PRADA有夠倒霉的！」

▲李易峰爆出醜聞後，PRADA火速切割。（圖／翻攝自微博）



李易峰在去年成為PRADA中國區代言人，在醜聞爆出後，一小時內PRADA火速與之切割，在微博上公告：「PRADA普拉達與李易峰先生已結束所有合作關係。」

▲PRADA去年1月與當時的代言人鄭爽解約。（圖／翻攝自微博）



回顧去年1月，大陸女星鄭爽因「代孕棄養」風波，也遭到PRADA切割，才當了七天的代言人即被解除合約，當時被嘲諷是完美示範了「七天包退」，鬧得沸沸揚揚。

然而曾經被負面新聞纏身的PRADA代言人還不只上述這兩位，像是先前韓女團RED VELVET隊長Irene被踢爆私下態度「耍大牌」、EXO成員燦烈則是被前女友爆出頻繁「劈腿」，Irene與燦烈兩人在拍攝完2020秋冬的形象後，就幾乎沒再出現過。

▲Irene、燦烈接連被負面新聞纏身。（圖／翻攝自微博）



精心挑選的代言人們屢屢爆出爭議，品牌方當然也很無奈，網友們對於PRADA的衰運感到同情：「眼淚真的PRADA PRADA的掉」、「真精準踩雷」、「PRADA去拜拜吧！」、「太會選」、「PRADA有夠倒霉的」、「蔡徐坤撐住！」（另一位PRADA代言人）還有人開玩笑調侃：「平時在中國區的營收是靠解約費嗎？」

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