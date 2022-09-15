微風廣場X微風南京週年慶逾百件獨家精品、優惠齊發　不限航點機票、三星手機奢華抽

▲會員期待已久的微風廣場、微風南京週年慶即將開跑。（圖／微風提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

超令人期待的微風廣場與微風南京週年慶今天開跑！今年也是誠意滿滿，除了滿額回饋點數之外，還有針對聯名卡、Breeze Pay推出超有誠意的加碼送，最多可多賺45000點、也就是價值4,500元的回饋，此外單筆消費6,000元以上，還可參加微風廣場豪華金賞抽「東南亞、東北亞不限航點機票」以及微風南京加碼抽「Samsung手機手錶等頂級3C用品」，另外只要微風會員當日全館單筆消費達8,000元以上，或使用微風聯名卡當日全館單筆消費達6,000元以上，還可兌換微風今年特別推出限量超時尚的「微風限定摺疊手推車」， 絕對不讓你空手而歸！

▲▲微風廣場Ｘ微風南京 微風積點禮遇會員專屬點數酬賓回饋，滿額再送「微風限定摺疊手推車」。

微風廣場與微風南京週年慶將從即日起至10／3期間正式登場，又到了令人興奮的回饋時刻，於微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（價值1,500元）；國際精品消費滿1萬元送10000點（價值1,000元）；流行名品、飾品消費滿5,000元送5000點（價值500元）；化妝品、女鞋消費滿3,000元送3000點（價值300元）。

另微風廣場從即日起至9／20微風聯名卡再推限定加碼，以上各類別消費滿額再加碼1000點（價值100元）。針對Breeze Pay微風錢包結帳使用者，另加碼單筆消費滿6萬元，再贈點數12000點（價值1,200元），或單筆消費滿15萬元，再贈點數45000點（價值4,500元）。

▲微風廣場BUCCELLATI Macri系列腕錶18K白金／鑽石／青金石，推薦價540,000元。

微風南京則推指定品牌滿1萬元送5000點（價值500元）；全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外) 消費滿3,000元送3000點（價值300元）。即日起至9／20期間使用微風聯名卡，單筆消費達以上指定區域門檻，另加贈1000點（價值100元）；使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿3萬元，加贈點數6000點（價值600元），或單筆消費滿7萬元，加贈點數21000點（價值2,100元）。

另今年也特別與悠遊付合作，除了使用Breeze Pay，使用悠遊付的消費者也能享週年慶最高6%回饋，滿額再送酬賓券，而精品時尚感十足的微風廣場，週年慶滿額贈品每年都引發討論，今年搭上綠色環保話題，推出「微風限定摺疊手推車」，輕巧易收納，而且還多了濃濃的時尚風，會員當日全館單筆消費達8,000元，或使用微風聯名卡當日全館單筆消費達6,000元即可兌換，搭配一身名品無論是出門採買或野餐全部都有型！

而週慶也正是升級自己的好時機，去微風逛街，秋冬最新潮流趨勢、精品配件絕對不漏接，微風廣場館內頂級珠寶FRED、Buccellati、CHAUMET、Cartier、BVLGARI、PIAGET祭出逾百件最新、獨家商品。而全新GUCCI盛大開幕，包括女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕錶及眼鏡，還有Gucci Attache微風獨家首賣包款及Gucci Flora系列精緻珠寶全部找得到。全台獨家引進深受名人喜愛的義大利高跟鞋Aquazzura、TOD’S 獨家首賣TIMELESS鞋款、THOM BROWNE 俏皮Hector手提包換上淺綠絲質睡衣、Balenciaga推出的「Le Cagole」系列全台獨家款，都只有在微風才買的到。





▲微風廣場獨家GUCCI FLORA手鍊 推薦價308,300元。

▲微風廣場全台獨家Balenciaga LE CAGOLE 粉色天鵝絨造型肩下包，價格店洽。



▲微風廣場獨家首賣TOD’S TIMELESS 男士皮底樂福鞋，推薦價31,300元

▲微風廣場獨家alexanderwang HEIRESS午夜藍鑽包，推薦價28,800元。





▲微風廣場THOM BROWNE淺綠絲質睡衣Hector手提包，價格店洽。

微風南京則是瞄準家庭客，主打居家、日常用品、生活家電，引進一向以服務取勝的「全國電子」首家百貨店，9／15正式開幕，祭出9／19前品牌家電9折起、空調出清8折起等優惠活動。而集雅社也同樣於9／15登場，推出指定商品買萬折500元、綁定會員消費集利金5倍送等好康優惠。首6日獨家限定商品包括OSIM減壓養身椅，原價198,000元，特價149,800元（限量50組）、北歐森餐具16件組原價1,880元，特價999元、ANNAlee則從9／15至9／18限時4天，推出限定商品全面買一送一。家電、居家優惠全部誠意滿滿！

▲微風南京遠紅外線按摩調整床（尺寸100x200cm），可提升體內微循環，原價198,000元，特價128,000元。

▲微風南京獨家優惠，OSIM uLove3減壓養身椅，原價198,000元 特價149,800元。限量50組。

而且週年慶除購物之外，Kazemon 微風熊今天起至9／18將會在微風廣場、微風南京現身，只要與Kazemon 微風熊合照，上傳個人公開社群，還有機會獲得精美來店禮乙份。還有多樣館內活動讓消費者嚐鮮，微風廣場9／17下午4點半起，特別邀請「台北爵士大樂隊」於GF麗泉廣場，進行現場演奏表演，用一連串活潑的爵士樂章，陪伴您共度美好購物時光；微風南京則在9／17下午6點起，在3F手扶梯廳舉行令人驚喜的氣球魔術秀，讓大朋友小朋友同樂，記憶歡樂的全家逛街時刻。